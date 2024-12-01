الرياضة - 12:21 - حالة الطقس في ديسمبر.. تحذير مهم من منخفض جوي قادم من اليونان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 12:21 مساءً - حالة الطقس في ديسمبر.. يتزامن اليوم الأحد، مع أول أيام شهر ديسمبر 2024، وتشهد البلاد حالة من الاستقرار الجوي، ولكن حذرت هيئة الأرصاد من حالة الطقس في الأيام القادمة.

حالة الطقس في ديسمبر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس في ديسمبر، مشيرة إلى تغير حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري، من المستقر إلى المنقلب، ليشهد سقوط الأمطار غزيرة على مختلف المحافظات.

وأوضحت الأرصاد، سبب انقلاب حالة الطقس، وذلك بسبب تأثر السواحل الشمالية بـ منخفض جوى الذى يضرب اليونان الآن، بأمطار رعدية غزيرة و رياح قوية، ومن المتوقع أن يبدأ تأثيره يوم الثلاثاء.

الطقس في ديسمبر

ونوهت الأرصاد على المواطنين بضرورة توخى الحذر والحيطة، والالتزام بارتداء الملابس الشتوية على مدار اليوم منعًا للإصابة بنزلات البرد خلال هذه الفترة من العام.

الطقس اليوم الأحد

يسود اليوم طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلاً على كافة الأنحاء، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

طقس الأيام المقبلة

وتوقعت الهيئة حالة الطقس في الأيام المقبلة، لافتة إلى انخفاض درجات الحرارة، مع انحسار فرص سقوط الأمطار على المحافظات الساحلية، وتختفي تمامًا في المحافظات الداخلية منها القاهرة الكبرى.

وأكدت الأرصاد على إن الظاهرة الجوية المسيطرة على البلاد في الأيام المقبلة، انتشار الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، مشيرة إلى أنها تكون كثيفة أحيانًا، لذا يجب على السائقين توخى الحذر أثناء الصباح.

حالة الطقس في الأيام القادمة

وأضافت الأرصاد الجوية، أنه تنشط الرياح اليوم الأحد على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، كما تنشط يوم الاثنين على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، وتنشط يوم الخميس على مناطق من أقصى الغرب وجنوب سيناء.