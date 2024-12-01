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موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

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موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 11:54 صباحاً - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز لمواجهة نظيره غزل المحلة المقرر إقامتها غدا الاثنين في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة 

وتنطلق مباراة الزمالك وغزل المحلة  غدا الاثنين في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة على أرضية استاد غزل المحلة. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وغزل المحلة 

وتنقل مباراة الزمالك وغزل المحلة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

مباراة الزمالك وبلاك بولز بطل موزمبيق 

وفاز فريق الزمالك في المباراة الماضية على نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق، بهدفين  نظيفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب إستاد القاهرة الدولي، الأربعاء الماضي، ضمن الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

الزمالك يفوز على مدينة نصر وديا استعدادًا لغزل المحلة 

كما فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره فريق مدينة نصر بهدف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما الخميس على ملعب النادي، في إطار الاستعداد لمباراة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وسجل حسام أشرف هدف الفوز لفريق الزمالك في الدقيقة 82 من عمر المباراة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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