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الرياضة - 11:47 - مصدر يكشف حقيقة فرض رسوم على تحويلات «إنستاباي» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:47 - مصدر يكشف حقيقة فرض رسوم على تحويلات «إنستاباي» - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:47 - مصدر يكشف حقيقة فرض رسوم على تحويلات «إنستاباي» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 11:47 صباحاً - تداولت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بفرض رسوم على تحويلات طريق «إنستاباي» التابع للبنك المركزي، فما حقيقة هذا الأمر؟

ومن جانبه نفى مصدر مصرفي، فرض أي رسوم على التحويلات المالية التي تتم عن طريق تطبيق «إنستاباي»، مشيرا إلى أن البنك المركزي المصري لم يفرض أي رسوم على التحويلات اللحظية عبر «إنستاباي» منذ إطلاق الخدمة في مارس 2022، حيث تُقدَّم مجانًا حتى الآن.

تطبيق إنستاباي

وأوضح المصدر، أن أي تغيير يتعلق برسوم الخدمة يخضع لرؤية مجلس إدارة البنك المركزي المصري، الذي قد يقرر لاحقًا فرض رسوم بسيطة أو استمرار الخدمة بدون تكاليف.

والجدير بالذكر أن البنك المركزي كان قد أكد في بيان سابق له أن الإعفاء من الرسوم والعمولات لخدمة «إنستاباي» سيستمر إلى أجل غير مسمى.

تطبيق إنستاباي

يعتبر تطبيق «إنستاباي» منصة مبتكرة أطلقها البنك المركزي المصري في مارس 2022. ويُمكن التطبيق العملاء من إجراء تحويلات مالية بين الحسابات البنكية، وتحويل الأموال إلى بطاقات ميزة والمحافظ الذكية بسهولة.

تطبيق إنستاباي

حدود البنك المركزي التعاملات خلال تطبيق إنستاباي، فجاءت كالتالي:

الحد يومي للتحويلات يصل إلى 120 ألف جنيه، و70 ألف جنيه حد أقصى لكل معاملة، بالإضافة إلى خدمات إضافية عبر تطبيق «إنستاباي».

كما ربط تطبيق «إنستاباي» بخدمات الإنترنت والموبايل البنكي، مما يتيح تعاملات تصل إلى 2.5 مليون جنيه يوميًا.

كما يسمح التطبيق بتحويلات من الخارج باستخدام الجنيه المصري عبر التطبيق، مع اتفاق مسبق على رسوم التحويل بين البنوك المحلية والبنوك المراسل.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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