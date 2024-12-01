موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب - أخبار كلمتك

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن: 1.4 مليون مستفيد من خدمات التكافل ببنك ناصر الاجتماعي - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن: 1.4 مليون مستفيد من خدمات التكافل ببنك ناصر الاجتماعي - أخبار كلمتك

أعراضه تستمر 7 أيام.. الصحة توضح طبيعة «دور البرد» المنتشر حاليا - أخبار كلمتك

أعراضه تستمر 7 أيام.. الصحة توضح طبيعة «دور البرد» المنتشر حاليا - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:47 - مصدر يكشف حقيقة فرض رسوم على تحويلات «إنستاباي» - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:47 - مصدر يكشف حقيقة فرض رسوم على تحويلات «إنستاباي» - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:47 - رؤساء الهيئات الإعلامية الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الجلسة العامة لـ«النواب» - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:47 - رؤساء الهيئات الإعلامية الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الجلسة العامة لـ«النواب» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تطورات الحالة الصحية لابنة الفنان خالد سليم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تطورات الحالة الصحية لابنة الفنان خالد سليم - أخبار كلمتك

بجوائز تصل لـ 11 مليون جنيه، الأوقاف تعلن تفاصيل المسابقة العالمية لحفظ القرآن - أخبار كلمتك

بجوائز تصل لـ 11 مليون جنيه، الأوقاف تعلن تفاصيل المسابقة العالمية لحفظ القرآن - أخبار كلمتك

أنشطة الرئيس السيسي خلال الفترة من 15 إلى 30 نوفمبر(فيديو) - أخبار كلمتك

أنشطة الرئيس السيسي خلال الفترة من 15 إلى 30 نوفمبر(فيديو) - أخبار كلمتك

الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران تختتم برنامج المهارات التأهيلية لسوق العمل - أخبار كلمتك

الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران تختتم برنامج المهارات التأهيلية لسوق العمل - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 11:47 - رؤساء الهيئات الإعلامية الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الجلسة العامة لـ«النواب» - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 11:47 - رؤساء الهيئات الإعلامية الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الجلسة العامة لـ«النواب» - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:47 - رؤساء الهيئات الإعلامية الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الجلسة العامة لـ«النواب» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 11:47 صباحاً - أدى المهندس خالد محمود عبد العزيز، اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024، اليمين الدستورية، رئيسًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

كما أدى أحمد المسلماني، أمام مجلس النواب، اليمين الدستورية، رئيسًا للهيئة الوطنية للإعلام.

وأدى عبد الصادق الشوربجي، اليمين الدستورية، رئيسًا للهيئة الوطنية للصحافة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر 3 قرارات جمهورية بتشكيل كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة خالد محمود عبد العزيز، والهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة عبد الصادق الشوربجي، والهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة أحمد المسلماني.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 04:42 - بكام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق