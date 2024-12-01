الرياضة - 11:47 - رؤساء الهيئات الإعلامية الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الجلسة العامة لـ«النواب» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 11:47 صباحاً - أدى المهندس خالد محمود عبد العزيز، اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024، اليمين الدستورية، رئيسًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

كما أدى أحمد المسلماني، أمام مجلس النواب، اليمين الدستورية، رئيسًا للهيئة الوطنية للإعلام.

وأدى عبد الصادق الشوربجي، اليمين الدستورية، رئيسًا للهيئة الوطنية للصحافة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر 3 قرارات جمهورية بتشكيل كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة خالد محمود عبد العزيز، والهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة عبد الصادق الشوربجي، والهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة أحمد المسلماني.