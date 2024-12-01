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الرياضة - 11:31 - عيار 21 الآن.. سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:31 - عيار 21 الآن.. سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:31 - عيار 21 الآن.. سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 11:31 صباحاً - ارتفع سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 في سوق الصاغة، وذلك تزامناً مع حالة عدم الاستقرار، التي تضرب أسعار الذهب في مصر، حيث يتأرجح سعر المعدن الأصفر ما بين الارتفاع والانخفاض على مدار التعاملات اليومية.

سعر الذهب اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب اليوم وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب

سعر الذهب الآن

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب.

سعر الذهب

سعر الذهب بدون مصنعية

- سعر الذهب في مصر عيار 24 بقيمة 4217 جنيه للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في دول الخليج.

- سعر الذهب في مصر عيار 21 بقيمة 3690 جنيه للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في محافظتَي القاهرة والإسكندرية.

- سعر الذهب في مصر عيار 18 بقيمة 3162 جنيه للجرام، ويعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في صعيد مصر.

- سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بقيمة 29520 جنيه.

- سعر الذهب عالميا اليوم، سجل 2650 دولار للأوقية، وذلك سعر أوقية الذهب عالميا بالبورصات الخارجية.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الأحد 1 - 12 - 2024 نحو 4217.25 جنيه للبيع، و4200 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

بلغ سعر الذهب عيار 22 اليوم الأحد 1 - 12 - 2024 نحو 3865.75 جنيه للبيع، و3850 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 اليوم الأحد 1 - 12 - 2024 نحو 3690 جنيهًا للبيع، و3675 جنيهًا للشراء.

الذهب

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الأحد 1 - 12 - 2024 نحو 3162.75 جنيه للبيع، و3150 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

بلغ سعر الذهب عيار 14 اليوم الأحد 1 - 12 - 2024 نحو 2460 جنيها للبيع، و2450 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر الذهب عيار 12 اليوم الأحد 1 - 12 - 2024 نحو 2108.5 جنيه للبيع، و2100 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 9

سحل سعر الذهب عيار 9 اليوم الأحد 1 - 12 - 2024 نحو 1581.5 جنيه للبيع، و1575 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 1 - 12 - 2024 نحو 29520 جنيهًا للبيع، و29400 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب اليوم الأحد 1 - 12 - 2024 نحو 2650.3 دولار للبيع، و2650.03 دولار للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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