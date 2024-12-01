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الحسيني نائبًا لرئيس الاتحاد الدولي للسلاح - أخبار كلمتك

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الحسيني نائبًا لرئيس الاتحاد الدولي للسلاح - أخبار كلمتك

الحسيني نائبًا لرئيس الاتحاد الدولي للسلاح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 11:04 صباحاً - فاز عبد المنعم الحسيني، رئيس الاتحاد المصري للسلاح في الدورة المنتهية 2021-2024، بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة لدورة انتخابية جديدة 2024-2028 وذلك في انتخابات الاتحاد الدولي للسلاح المقامة خلال يومي 30 نوفمبر والأول من ديسمبر على هامش الكونجرس بالعاصمة الأوزبكية تاشكينت.

انتخابات الاتحاد الدولي للسلاح

واستطاع الحسيني الفوز بهذا المنصب للدورة الثانية على التوالي بعد منافسة شديدة مع عدد من المرشحين لاختيار ثلاثة نواب فقط بالانتخاب، ونجح كل من: عبد المنعم الحسيني من مصر، انتوني دونالد من أمريكا وتوماس هيتريت من المجر.

وكان عبد المنعم الحسيني قد فاز بهذا المنصب في الدورة الماضية ليصبح أول مصري في التاريخ يحتل هذا المنصب الهام بالاتحاد الدولي للعبة، ويستمر في هذا المنصب لدورة جديدة استكمالًا لمسيرة الإنجازات التي حققها مع الاتحاد المصري في تطوير اللعبة مما كان له أثر على الاتحاد الدولي.

قاعة المشاهير 

وكان الاتحاد الدولي للسلاح قد انتخب عبد المنعم الحسيني العام الماضي للانضمام لقاعة المشاهير مدى الحياة، وذلك تقديرًا لمجهوداته وخدماته الجليلة للمبارزة العالمية لعدة أعوام، حيث يتم انتخاب فرد واحد من أسرة السلاح العالمية كل عام لينضم لقاعة المشاهير مدى الحياة، بشرط أن يكون قدم خدمات جليلة للمبارزة العالمية لمدة طويلة.

وخلال كونجرس الاتحاد الدولي تم إعادة انتخاب الروسي أليشر عثمانوف رئيسًا للاتحاد الدولي للمبارزة (FIE).

وفاز عثمانوف بـ 120 صوتًا مقابل 26 صوتًا للمرشح الآخر، أولمبي أوتو درينبرج من السويد.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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