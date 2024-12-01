6 فرق على القمة، ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 11:04 صباحاً - ترتيب الدوري المصري، يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بالتساوي مع 5 فرق، وهي: بيراميدز والمصري البورسعيدي والاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش قبل مباريات اليوم الأحد في الجولة الرابعة.

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الأحد

1- الأهلي 7 نقاط

2- بيراميدز 7 نقاط

3- المصري البورسعيدي 7 نقاط

4- سيراميكا كليوباترا 7 نقاط

5- الاتحاد السكندري 7 نقاط

6- طلائع الجيش 7 نقاط

7- الزمالك 6 نقاط

8- زد اف سي 5 نقاط

9- فاركو 4 نقاط

10- غزل المحلة 4 نقاط

11- سموحة 4 نقاط

12- الإسماعيلي 4 نقاط

13- مودرن سبورت 3 نقاط

14- بتروجيت نقطتان

15- الجونة نقطتان

16- إنبي نقطة واحدة

17- البنك الأهلي نقطة واحدة

18- حرس الحدود نقطة واحدة



جدول ترتيب الدوري المصري

ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

مواعيد مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز

السبت 30 نوفمبر

زد ضد حرس الحدود 2-0 (انتهت)

سيراميكا ضد مودرن سبورت 4-1 (انتهت)

الاتحاد ضد طلائع الجيش 0-1 (انتهت)

الأحد 1 ديسمبر

البنك الأهلي ضد الأهلي 5 مساء - ستاد السلام بدلا من ستاد القاهرة

سموحة ضد الجونة 8 مساء - ستاد الإسكندرية

إنبي ضد الإسماعيلي 8 مساء - ستاد المقاولون

الاثنين 2 ديسمبر

المصري ضد بيراميدز 5 مساء - ستاد السويس الجديد

بتروجت ضد فاركو 5 مساء - ستاد بتروسبورت

غزل المحلة ضد الزمالك 8 مساء - ستاد غزل المحلة

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