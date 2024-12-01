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6 فرق على القمة، ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم - أخبار كلمتك

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6 فرق على القمة، ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم - أخبار كلمتك

6 فرق على القمة، ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 11:04 صباحاً - ترتيب الدوري المصري، يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بالتساوي مع 5 فرق، وهي: بيراميدز والمصري البورسعيدي والاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش قبل مباريات اليوم الأحد في الجولة الرابعة.

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الأحد 

1- الأهلي 7 نقاط
2- بيراميدز 7 نقاط
3- المصري البورسعيدي 7 نقاط
4- سيراميكا كليوباترا 7 نقاط
5- الاتحاد السكندري 7 نقاط
6- طلائع الجيش 7 نقاط
7- الزمالك 6 نقاط
8- زد اف سي 5 نقاط
9- فاركو 4 نقاط
10- غزل المحلة 4 نقاط
11- سموحة 4 نقاط
12- الإسماعيلي 4 نقاط
13- مودرن سبورت 3 نقاط
14- بتروجيت نقطتان
15- الجونة نقطتان
16- إنبي نقطة واحدة
17- البنك الأهلي نقطة واحدة
18- حرس الحدود نقطة واحدة
 

جدول ترتيب الدوري المصري 

ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

مواعيد مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز

السبت 30 نوفمبر 
زد ضد حرس الحدود  2-0 (انتهت)
سيراميكا ضد مودرن سبورت   4-1 (انتهت)
الاتحاد ضد طلائع الجيش  0-1 (انتهت)

 

الأحد 1 ديسمبر 
البنك الأهلي ضد الأهلي   5 مساء - ستاد السلام بدلا من ستاد القاهرة 
سموحة ضد الجونة 8 مساء - ستاد الإسكندرية 
إنبي ضد الإسماعيلي 8 مساء - ستاد المقاولون

 

الاثنين 2 ديسمبر 
المصري ضد بيراميدز 5 مساء - ستاد السويس الجديد
بتروجت ضد فاركو 5 مساء - ستاد بتروسبورت
غزل المحلة ضد الزمالك 8 مساء - ستاد غزل المحلة 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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