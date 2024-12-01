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الرياضة - 10:19 - سعر الذهب الآن في مصر.. ارتفاع صادم بـ عيار 21 رغم توقف البورصة العالمية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:19 - سعر الذهب الآن في مصر.. ارتفاع صادم بـ عيار 21 رغم توقف البورصة العالمية - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:19 - سعر الذهب الآن في مصر.. ارتفاع صادم بـ عيار 21 رغم توقف البورصة العالمية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 10:19 صباحاً - سعر الذهب.. شهد سعر الذهب اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024، حالة من الارتفاع الملحوظ في مصر، تزامنًا مع توقف حركة البورصة العالمية بسبب العطلة الأسبوعية، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 الآن نحو 3690 جنيهًا للبيع، 3675 جنيهًا للشراء داخل أسواق الصاغة.

سعر الذهب

وتقدم بوابة كلمتك، للمتابعين والقراء تحديثا لحظيا لـ سعر الذهب في مصر، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــــــــــــا.

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب في مصر عيار 24 الآن نحو 4217.25 جنيه للبيع، و4200 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وهيمن الاستقرار على سعر الذهب في مصر عيار 22 الآن عند 3865.75 جنيه للبيع، و3850 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وحافظ سعر الذهب عيار 21 على استقراره الآن داخل أسواق الصاغة عند 3690 جنيهًا للبيع، و3675 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سيطر الاستقرار على سعر الذهب عيار 18 في أسواق الصاغة الآن عند 3162.75 جنيه للبيع، و3150 جنيه للشراء.

سعر الذهب في مصر الآن

سعر الذهب عيار 14

في حين سجل سعر الذهب عيار 14 الآن في مصر نحو 2460 جنيها للبيع، و2450 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

داوم سعر الذهب عيار 12 على استقراره داخل الأسواق المحلية الآن عند 2108.5 جنيه للبيع، و2100 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

واستقر سعر الذهب عيار 9 اليوم في مصر عند 1581.5 جنيه للبيع، و1575 جنيها للشراء.

أسعار الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر إلى 29520 جنيهًا للبيع، و29400 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

بينما سجل سعر أوقية الذهب العالمية في مصر اليوم الأحد 1 ديسمبر نحو 2650.3 دولارا للبيع، و2650.03 دولارا للشراء

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4217.25 جنيه 4200 جنيه
عيار 22 3865.75 جنيها 3850 جنيه
عيار 21 3690 جنيها 3675 جنيها
عيار 18 3162.75 جنيه 3150 جنيه
عيار 14 2460 جنيه 2450 جنيه
عيار 12 2108.5 جنيه 2100 جنيه
عيار 9 1581.5 جنيه 1575 جنيه

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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