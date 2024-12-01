الرياضة - 09:47 - نقلة نوعية في عالم الاتصالات.. ما هي شريحة esim المدمجة؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 09:47 صباحاً - ينتظر عشاق التكنولوجيا موعد إطلاق الشريحة المدمجة eSIM، والتي ستعمل على تسهيل التواصل بين جميع المستخدمين، حيث تعد بديلا للشريحة التقليدية، ويتساءل الكثيرون عن ماهية شريحة esim المدمجة.

وخلال السطور التالية، يوفر موقع كلمتك لمتابعيه وزواره، أبرز المعلومات عن الشريحة المدمجة eSIM، وذلك ضمن خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها لزواره.

ما هي شريحة esim المدمجة؟

تتيح شريحة esim المدمجة تخزين المعلومات لكل خط مع سهولة التنقل بينها، كما تجنب العميل تعرضها للتلف أو الفقد، كما تعمل على تسهيل عملية التواصل بين جميع المستخدمين.

ويمكن للعميل التنقل بين جميع الشبكات، نظرًا لأنها تختلف بشكل كلي عن الشريحة المعتاد عليها، فهي تأتي مدمجة في الهاتف المحمول نفسه، دون الحاجة إلى إدخالها.

الهواتف التي تقبل شريحة eSIM

سلسلة هواتف هونر التي تقبل شريحة eSIM

- Honor 50.

- Honor X8.

- Honor 90.

- Honor Magic5 Pro.

- Honor Magic4 Pro.

سلسلة هواتف فيفو التي تقبل شريحة eSIM

- X90 Pro.

- X100 Pro.

- V29 Lite 5G.

- V40 SE 5G.

- V40 Lite.

هواتف سامسونج التي تقبل شريحة eSIM

- Samsung Galaxy S24 Ultra.

- Samsung Galaxy S24+.

- Samsung Galaxy S24.

- Samsung Galaxy S23 FE.

- Samsung Galaxy S23 Ultra.

- Samsung Galaxy S23+.

- Samsung Galaxy S23.

- Samsung Galaxy S22 Ultra.

هواتف هواوي التي تقبل شريحة eSIM

- Huawei Mate 40 Pro.

- Huawei P40 Pro.

- Huawei P40.

هواتف أوبو التي تقبل شريحة eSIM

- Oppo Find X3 Pro.

- Oppo Find N2 Flip.

- Oppo Reno 5A.

- Oppo Reno 6 Pro 5G.

- Oppo Reno 9A.

هواتف آيفون التي تقبل شريحة eSIM

- iPhone 16 Pro Max.

- iPhone 16 Plus.

- iPhone 16 Pro.

- iPhone 16.

- iPhone 15 Pro Max.

- iPhone 15 Plus.

- iPhone 15 Pro.

- iPhone 15.

- iPhone 14 Pro Max.

- iPhone 14 Plus.

هواتف نوكيا التي تقبل شريحة eSIM

- Nokia G60 5G.

- Nokia X30.

- Nokia XR21.

الهواتف التي لا تقبل شريحة eSIM

هواتف آيفون التي لا تقبل شريحة eSIM

- آيفون 12.

- آبفون 11 برو.

- آيفون 8 بلس.

هواتف سامسونج التي لا تدعم شريحة eSIM

- Samsung Galaxy S5.

- Samsung Galaxy J3.

- Samsung Galaxy S6.

هواتف هواوي التي لا تعزز شريحة eSIM

- Huawei nova 11i.

- Huawei Nova 9.

- Huawei Y9a.