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الرياضة - 09:31 - اليوم.. انطلاق امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:31 - اليوم.. انطلاق امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:31 - اليوم.. انطلاق امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 09:31 صباحاً - امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل.. تنطلق اليوم الأحد 1 ديسمبر، امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث في معظم محافظات الجمهورية، طبقًا لمواعيد الامتحانات المعلنة.

امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل

وتُعقد امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل، بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، في المقرر الدراسي الذي تم تدريسها نهاية شهر أكتوبر وحتى موعد عقد الامتحانات.

امتحانات نوفمبر لصفوف النقل

موعد امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل

كما تعقد امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل، في الفترة الثانية من اليوم الدراسي، على أن يتم تخصيص الفترة كاملة أو نصف فرتة، على حسب الوزن النسبي لطبيعة المواد الدراسية.

امتحانات شهر نوفمبر للمرحلة الابتدائية

وتقعد امتحانات شهر نوفمبر لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي داخل الفصل من خلال معلم المادة، كما يتم عقد امتحانات شهر نوفمبر لطلب الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا.

امتحانات شهر نوفمبر للثانوية العامة والشهادة الإعدادية

تعقد امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث فقط، ولا تعقد الاختبارات الشهرية لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوي العامة، حيث يتم تقييمهم من خلال اختبار يعقد في نهاية العام.

امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل

ضوابط امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل

- يُعد موجه أول كل مادة 3 نماذج لامتحانات شهر نوفمبر.

- يتم عقد امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل في الفترة الثانية من اليوم الدراسي.

- يتم ممارسة الدراسة باليوم الدراسي بشكل طبيعي دون إخلال.

- يتم تقييم طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي عن طريق معلم المادة داخل الفصل.

- تعقد امتحانات شهر نوفمبر لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي من ضمن صفوف النقل.

- تعقد الامتحانات الشهرية إلكترونيًا، للصفين الأول والثاني الثانوي العام الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الانترنت.

- في حالة حدوث أي مشكلة تقنية عند عقد اختبارات شهر نوفمبر 2024 في أي مادة يتم أداء الامتحانات الشهرية ورقيًا.

- تعقد امتحانات شهر نوفمبر ورقيًا لطلاب الأول والثاني الثانوي غير المستلمين لأجهزة التابلت.

- تعقد امتحانات شهر نوفمبر ورقيًا لطلاب مدارس «الرسمي - الرسمي لغات - الخاص - الخدمات».

- يتم تشكيل لجنة برئاسة مدير عام التعليم العام وعضوية مديري الإدارات ومديري المراحل بالمديرية للإشراف على امتحانات شهر نوفمبر 2024.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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