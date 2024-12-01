الرياضة - 09:31 - «كهربا» يزين تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك الأهلي في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 09:31 صباحاً - الأهلي ضد البنك الأهلي.. استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التكشيل الذي يخوض به مباراته أمام البنك الأهلي اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز «دوري نايل» هذا الموسم 2024-2025.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي «حامل اللقب»، مباراة البنك الأهلي، وهو يحتل صدارة ترتيب الدوري الممتاز هذا الموسم، وذلك برصيد 7 نقاط من 3 مباريات خاضها الأحمر في «دوري نايل» حتى الآن، بواقع انتصارين وتعادل وحيد، وبدون هزيمة لكتيبة مارسيل كولر.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك الأهلي في الدوري الممتاز

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع على النحو التالي..

تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك الأهلي في الدوري الممتاز في حراسة المرمى مصطفي شوبير في خط الدفاع خالد عبد الفتاح ياسر إبراهيم رامي ربيعة يحيى عطية الله في خط الوسط أكرم توفيق مروان عطية محمد مجدي أفشة حسين الشحات في خط الهجوم بيرسي تاو محمود عبد المنعم كهربا

ونجح النادي الأهلي، في قص شريط مبارياته بالدوري الممتاز هذا الموسم، بفوز كبير على سيراميكا كليوباترا بخماسية مقابل هدفين، قبل الفوز مجددًا على زد بهدف طاهر محمد طاهر، ولكن سقط الأحمر في فخ التعادل بالجولة الماضية أمام الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق.

على الجانب الآخر، يدخل فريق البنك الأهلي، مباراة الأهلي، وهو يحتل المركز السابع عشر «قبل الأخير» بجدول ترتيب الدوري الممتاز هذا الموسم، وذلك برصيد نقطة واحدة فقط لا غير، حيث سقط في مباراتين، وتعادل في آخرى، وفشل رجال طارق مصطفى في تحقيق الفوز حتى الآن.

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري الممتاز

وحددت رابطة الأندية المحترفة، مساء اليوم الأحد، الموافق 1 من شهر ديسمبر، موعدًا لمباراة الأهلي والبنك الأهلي، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز «دوري نايل» هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والسابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «السلام».

وتُعد مجموعة قنوات أون سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الممتاز هذا الموسم 2024-2025، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبنك الأهلي.