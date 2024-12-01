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موعد مباراة الأهلي والبنك والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

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موعد مباراة الأهلي والبنك والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة الأهلي والبنك والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 09:26 صباحاً - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة البنك الأهلي اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

قائمة الأهلي لمواجهة البنك في الدوري

 

حراسة المرمي: شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف. 

خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، يوسف ايمن، رامي ربيعة، كهربا، ياسر ابراهيم، اكرم توفيق، بيرسي تاو، رضا سليم، السولية، حسين الشحات، مروان عطية، يحيى عطية الله، أفشة، الساعي، سمير محمد، كوكا، الدبيس. 

 

موعد مباراة الأهلي والبنك بالدوري الممتاز 

وتقام مباراة الأهلي والبنك الأهلي اليوم الأحد الموافق الأول من ديسمبر في الخامسة مساء، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز. 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبنك بالدوري  الممتاز

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي والبنك عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

ترتيب الأهلي والبنك بالدوري الممتاز

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط، بواقع الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء وحيد، بينما يقع البنك الأهلي في المركز قبل الأخيرة في الترتيب برصيد نقطة وحيدة، حيث تعادل في مباراة وخسر في مواجهتان. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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