الرياضة - 08:39 - الأخضر وصل كام؟.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأحد 1-12-2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 08:39 صباحاً - سعر الدولار.. استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمستهل تعاملات اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024، داخل البنوك العاملة في مصر، ليسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 49.53 جنيه للشراء، و49.67 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم

ويستعرض موقع كلمتك، لمتابعيه معرفة كل ما يخص سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة داخل مصر، وذلك ضمن خدمة مستمرة يقدمها لزواره في مختلف المجالات.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 49.53 جنيه للشراء، 49.67 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 49.54 جنيه للشراء، 49.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إلى 49.53 جنيه للشراء، و49.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

أما عن سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري بلغ نحو 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري إلى 49.54 جنيه للشراء، و49.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

بينما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع.