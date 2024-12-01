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ليفربول ضد مانشستر سيتي، كل ما تحتاج معرفته عن قمة الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

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ليفربول ضد مانشستر سيتي، كل ما تحتاج معرفته عن قمة الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

ليفربول ضد مانشستر سيتي، كل ما تحتاج معرفته عن قمة الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 06:36 صباحاً - ليفربول ضد مانشستر سيتي، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 إلى ملعب “آنفيلد”، حيث القمة المرتقبة في الدوري الإنجليزي الممتاز بين ليفربول ونظيره مانشستر سيتي في الجولة الثالثة عشرة.

يسعى ليفربول للابتعاد أكثر في صدارة الدوري، بينما يطمح مانشستر سيتي لتقليص الفارق مع المتصدرين.

وتأتي هذه المواجهة بالتزامن مع سلسلة من النتائج الإيجابية لفريق "الريدز"، فيما يعاني فريق "السيتيسينز" من سوء النتائج إذ لم يفز في آخر 6 مباريات بمختلف المسابقات.

ويتصدر نادي ليفربول سلم ترتيب مسابقة البريميرليج هذا الموسم 2025/2024 برصيد 31 نقطة من 10 انتصارات، بينما يقع نادي مانشستر سيتي في المركز الثاني بـ23 نقطة.

وفي آخر 5 مواجهات بين الفريقين، فاز فريق "السيتيسينز" في مباراتين مقابل فوز وحيد لفريق "الريدز"، وسيطرت نتيجة التعادل على مباراتين.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة


تقام مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في تمام الساعة 6:00 مساء، وستُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتولى المعلق حفيظ دراجي التعليق على أحداث اللقاء.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام مانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي


حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: جرافنبرخ، ماك أليستر.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، سوبوسلاي، لويس دياز.

خط الهجوم: داروين نونيز.

التشكيل المتوقع لفريق مانشستر سيتي أمام ليفربول


بينما تشكيل السيتي المتوقع كما يلي:

حارس المرمى: إيديرسون
خط الدفاع: كايل ووكر، مانويل أكانجي، روبن دياز، جوسكو جفارديول
خط الوسط: ريكو لويس، إلكاي جوندوجان
خط الهجوم: بيرناردو سيلفا، كيفين دي بروين، ماتيوس نونيز
المهاجم: إيرلينج هالاند

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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