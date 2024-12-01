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الرياضة - 05:51 - أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الأحد 1 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:51 - أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الأحد 1 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:51 - أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الأحد 1 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 05:51 صباحاً - أسعار الذهب اليوم.. شهدت أسعار الذهب في مصر، ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهات، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024، حيث سجل عيار 21 نحو 3690 جنيهًا، في حين سجل عيار 24 نحو 4217 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 3162 جنيهًا.

فيما بلغ أسعار الذهب عيار 14 نحو 2460 جنيهًا، ووصلت قيمة الجنيه الذهب قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة إلى 29520 جنيها، والأوقية (وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، سجلت 2650 دولارًا في البورصات العالمية.

أسعار الذهب بعد المصنعية

ويضاف إلى أسعار الذهب الرسمية في المتوسط ما يتراوح بين 60 و700 جنيهًا قيمة المصنعية والدمغة على كل جرام، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة، ويبدأ سعر الجرام عيار 21 من 3750 جنيهًا بعد إضافة قيمة المصنعية والدمغة، في حين وصل عيار 18 نحو 3222 جنيهًا، ووصل سعر عيار 14، إلى 2520 جنيهًا.

ويشار إلى أن أسعار الذهب تختلف من محل صاغة لآخر، ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تصل المصنعية في الأغلب لنسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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