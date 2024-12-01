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الرياضة - 04:42 - بكام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:42 - بكام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:42 - بكام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 04:42 صباحاً - سعر الدولار اليوم.. سجل سعر الدولار خلال التعاملات الرسمية اليوم الأحد 1-12-2024، في البنك الأهلي المصري، 49.54 جنيهًا للشراء و49.64 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم، في بنك مصر، 49.53 جنيهًا للشراء و49.63 جنيهًا للبيع، وسجل الدولار في البنك التجاري الدولي سعر 49.54 جنيهًا للشراء و49.64 جنيهًا للبيع.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

وسجل الدولار اليوم في بنك قناة السويس سعر 49.64 جنيهًا للشراء و49.74 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني، سعر 49.54 جنيهًا للشراء و49.64 جنيهًا للبيع.

وسجل الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر 49.64 جنيهًا للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 49.73 جنيهًا.

وسجل الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي سعر 49.54 جنيهًا للشراء و49.64 جنيهًا للبيع.

وسجل الدولار اليوم في المصرف المتحد سعر 49.55 جنيهًا للشراء و49.65 جنيهًا للبيع.

وسجل الدولار اليوم في البنك المصري لتنمية الصادرات سعر 49.52 جنيهًا للشراء و49.62 جنيهًا للبيع.

الدولار في البنك المركزي

وسجل الدولار اليوم في البنك المركزي، سعر 49.53 جنيهًا للشراء و49.67 جنيهًا للبيع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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