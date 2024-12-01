مش كل العشب أخضر، أسطورة ليفربول يوجه نصيحة ذهبية لمحمد صلاح تتعلق بعقده - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 04:41 صباحاً - محمد صلاح، وجه أسطورة ليفربول إيان راش نصيحة للنجم المصري محمد صلاح مع اقتراب عقد الأخير مع "الريدز" من نهايته في يونيو المقبل.

وقال راش الذي غادر أنفيلد مرتين خلال مسيرته، أولا إلى يوفنتوس ثم إلى ليدز، إنه يعرف جيدا شعور الرحيل عن ليفربول.

وأضاف راش معبرا عن تفاؤله بشأن إمكانية تجديد عقد صلاح، وملمحا إلى أن انتقاله لناد آخر، لا يكون خيارا جيدا دائما: "أحيانا لا يكون العشب أكثر خضرة على الجانب الآخر. هذا ما يجب التفكير فيه".

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن راش قوله: "ليفربول نادٍ رائع للغاية. لقد غادرت ليفربول إلى يوفنتوس، لكنني كنت محظوظا جدا بالحصول على فرصة للعودة".

وتابع قائلا: "دعونا نرى ما سيحدث، ولكن في نهاية المطاف جميع اللاعبين يغادرون أو يعتزلون في وقت ما. ولكن بالنسبة لي، لا أعتقد أن أيا منهم يريد مغادرة ليفربول. ليفربول نادٍ كبير جدا، نادٍ خاص جدا مع جماهير مميزة للغاية".

وإلى جانب صلاح، كان راش يشير إلى كل من فيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد، حيث ينتهي عقدا اللاعبين في يونيو أيضا.

واختتم راش تصريحاته قائلا: "أنا أستمتع بمشاهدة جميع هؤلاء اللاعبين. لا أعرف ما الذي سيحدث، ولكن الثلاثي كان رائعا بالنسبة لليفربول. بمجرد أن يتأقلم اللاعبون مع النادي، يصبح من الصعب جدا عليهم المغادرة. إنه نادٍ رائع للغاية".

جدير بالذكر أن النجم المصري محمد صلاح، الذي يواصل التألق تحت قيادة المدرب آرني سلوت، سجل لليفربول 10 أهداف وصنع 6 في 12 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وأمس كشفت شبكة «سكاي سبورتس»، أن محمد صلاح أصبح حلمًا بالنسبة لأندية الدوري السعودي للمحترفين للانتقال إلى صفوف أحدهم في الصيف المقبل خاصة مع تصريحات الفرعون الأخيرة بعدم التجديد لليفربول.

وأضافت: "في حال إتمام الصفقة قد تكلف النادي الذي سيظفر بخدماته مقابل مادي يفوق انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي".

وأشارت الشبكة إلى أن العروض المالية المقدمة لمحمد صلاح تعكس قيمته الكبيرة كلاعب عالمي وقدرته على التأثير الإيجابي على أي فريق ينضم إليه، لافتة إلى أن هذا الاهتمام الكبير من الأندية السعودية يُشير إلى رغبتهم في تعزيز فرقهم بأفضل النجوم على الساحة الدولية.

فيما يرغب فريق إيطالي في التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في الموسم المقبل حال عدم تجديد عقده مع الريدز.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في نهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل.

وبحسب مجلة "FourFourTwo" الإنجليزية فإن نادي إنتر ميلان يرغب في ضم محمد صلاح في صفقة انتقال حر.

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