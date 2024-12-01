الرياضة - 03:54 - ترامب يختار كاش باتيل لمنصب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 03:54 صباحاً - اختار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الأحد، كاش باتال مديرا لمكتب التحقيق الفيدرالي الأمريكي.

وكاش باتيل، هو محامٍ ومسؤول حكومي أمريكي، وينحدر من أصول هندية، وهو ابن مهاجرين من ولاية جوجارات في الهند، وقد حصل على درجة البكالوريوس من جامعة ريتشموند، ودرجة الدكتوراه في القانون (JD) من كلية الحقوق بجامعة بيس.

بدأ باتيل مسيرته المهنية كمحامٍ للدفاع العام، ثم أصبح مدعيًا عامًا في قضايا الأمن القومي بوزارة العدل الأمريكية.

لعب دورًا رئيسيًا في تحقيق لجنة الاستخبارات بمجلس النواب حول مزاعم التدخل الروسي في انتخابات 2016، وساهم في تسليط الضوء على أصول التحقيق.