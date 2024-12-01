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الرياضة - 02:34 - يتصدرها ليفربول ضد مان سيتي.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 1-12-2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:34 - يتصدرها ليفربول ضد مان سيتي.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 1-12-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:34 - يتصدرها ليفربول ضد مان سيتي.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 1-12-2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 02:34 صباحاً - مباريات اليوم.. تشهد ملاعب العالم اليوم الأحد 1-12-2024 العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها قمة ليفربول ضد مان سيتي في الجولة الـ 13 بمسابقة الدوري الإنجليزي، ولقاء آينتراخت فرانكفورت المحترف ضمن صفوفه النجم المصري عمر مرموش أمام هايدنهايم بالجولة الـ 12 من مسابقة الدوري الألماني.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

مانشستر يونايتد X إيفرتون - 3.30 مساء - beIN Sports HD 1

توتنهام X فولهام - 3.30 مساء - beIN Sports HD Xtra 1

تشيلسي X أستون فيلا - 3.30 مساء - beIN Sports HD 2

ليفربول X مانشستر سيتي - 6 مساء - beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

فياريال X جيرونا - 3 مساء - beIN Sports HD 3

ريال مدريد X خيتافي - 5.15 مساء - beIN Sports HD 3

رايو فاليكانو X أتلتيك بيلباو - 7.30 مساء - beIN Sports HD 3

ريال سوسيداد X ريال بيتيس - 10 مساء - beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

أودينيزي X جنوى - 1.30 مساء - AD SPORTS Premium 1

بارما X لاتسيو - 4 مساء - AD SPORTS Premium 2

تورينو X نابولي - 4 مساء - AD SPORTS Premium 1

فيورنتينا X انتر ميلان - 7 مساء - AD SPORTS Premium 1

ليتشي X يوفنتوس - 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني

ماينز X هوفنهايم - 4.30 مساء - beIN Sports HD 5

هايدنهايم X آينتراخت فرانكفورت - 6.30 مساء - beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

مونبلييه X ليل - 4 مساء - beIN Sports HD 4

لوهافر X أنجيه - 6 مساء - beIN Sports HD Xtra 2

ليون X نيس - 6 مساء - beIN Sports HD 4

تولوز X أوكسير - 6 مساء - beIN Sports HD Xtra 1

مارسيليا X موناكو - 9.45 مساء - beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري المصري

البنك الأهلي X الاهلي - 5 مساء

إنبي X الإسماعيلي - 8 مساء

سموحة X الجونة - 8 مساء

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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