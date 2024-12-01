اتصالات شبه يومية، الزمالك يقترب من ضم محمد شريف، وهذا ما ينتظره اللاعب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 02:29 صباحاً - يترقب نادي الزمالك موقف محمد شريف مهاجم الخليج السعودي من الموافقة على الانتقال لصفوفه في يناير المقبل.

الزمالك يفاوض محمد شريف

وهناك تواصل دائم بين مسئولي نادي الزمالك مع وكيله بشكل شبه يومي، حيث يرغب الزمالك في حسم الصفقة خلال شهر يناير خاصة مع إعجاب جوزيه جوميز المدير الفني بقدراته.

وأكد مصدر مقرب من محمد شريف أن اللاعب لا يزال ينتظر موقف النادي الأهلي الذي لم يتخذ أي خطوة لضمه حتى الآن.

الزمالك يحاول حسم صفقة محمد شريف قبل نادي بيراميدز الذي يرغب أيضا في التعاقد معه.

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