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الرياضة - 02:18 - الجامعة العربية تتابع بقلق بالغ التطورات الميدانية في سوريا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:18 - الجامعة العربية تتابع بقلق بالغ التطورات الميدانية في سوريا - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:18 - الجامعة العربية تتابع بقلق بالغ التطورات الميدانية في سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 02:18 صباحاً - تتابع جامعة الدول العربية بقلق بالغ التطورات الميدانية في سوريا، وتؤكد على ضرورة احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية.

صرح بذلك جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، والذي أعرب أيضاً عن انزعاج الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط، إزاء التطورات المتلاحقة التي تشهدها البلاد منذ عدة أيام وتأثيراتها على المدنيين، والتي تفتح احتمالات عديدة من بينها حدوث فوضى تستغلها الجماعات الإرهابية لاستئناف أنشطتها.

وأكد المتحدث الرسمي على التزام الأمانة العامة للجامعة العربية بجميع عناصر الموقف السياسي من الوضع في سوريا على النحو الوارد في قرارات مجلس الجامعة بمختلف مستوياته.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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