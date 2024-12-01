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راضٍ بقضاء الله، طبيب الاتحاد السكندري يكشف آخر تطورات إصابة المهدي سليمان - أخبار كلمتك

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راضٍ بقضاء الله، طبيب الاتحاد السكندري يكشف آخر تطورات إصابة المهدي سليمان - أخبار كلمتك

راضٍ بقضاء الله، طبيب الاتحاد السكندري يكشف آخر تطورات إصابة المهدي سليمان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 01:25 صباحاً - كشف محمد الصاوي، طبيب نادي الاتحاد السكندري، عن طبيعة إصابة المهدي سليمان، حارس الفريق، في لقاء طلائع الجيش.

وقال محمد الصاوي طبيب، إن إصابة المهدي سليمان حارس الفريق في لقاء طلائع الجيش، هي كسر في أسفل عظمة الشظية، وتم التعامل معها، وعمل جبيرة له في المستشفى.

وأضاف طبيب الاتحاد السكندري خلال تصريحات تليفزيونية: "سنتابع حالة المهدي سليمان في الأسبوع الأول، وحالة الكسر الذي تعرض له، ولم نحدد مدة غيابه عن الملاعب حتى الآن".

تطورات اصابة المهدي سليمان 

وأضاف: "لا نريد الحكم سريعًا على حالة المهدي سليمان، لكن سنتابع الحالة بالأشعة بصفة مستمرة".

وأكمل: "المهدي حارس كبير، وراضٍ بقضاء الله، ونتمنى عودته للملاعب سريعا".


الاتحاد السكندري يعلن رسميا تشخيص إصابة المهدي سليمان

أعلن نادي الاتحاد السكندري بشكل رسمي، طبيعة إصابة حارس الفريق الأول ومنتخب مصر الوطني المهدي سليمان، التي تعرض لها خلال مباراة فريقه الليلة أمام طلائع الجيش في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز 

وجاء بيان الاتحاد السكندري أن إصابة المهدي سليمان هي عبارة عن كسر في عظمة الشظية، وسيخضع لجراحة عظام عاجلة.

تعرض المهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري ومنتخب مصر الوطني لإصابة قوية، خلال مباراة فريقه أمام طلائع الجيش، المقامة حاليا باستاد الإسكندرية.

وتم نقل المهدى سليمان إلى المستشفى بعد تعرضه لكســر في قصبة القدم، بعد تدخل عنيف من مهاجم فريق طلائع الجيش 

وجاءت إصابة المهدي سليمان بعد التحامه بكريم طارق لاعب طلائع الجيش، وعلى إثرها تم نقل اللاعب إلى المستشفى بعربة الإسعاف المتواجدة داخل ملعب الإسكندرية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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