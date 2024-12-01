الرياضة - 01:14 - أتلتيكو مدريد يفوز على بلد الوليد بخماسية نظيفة في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 01:14 صباحاً - نجح فريق أتلتيكو مدريد في الفوز علي مضيفه بلد الوليد بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء /السبت/ على ملعب نيوفي جوسي زورييلا في إطار الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل خماسية أتلتيكو مدريد كل من كليمنت لينجليت في الدقيقة 26 وجوليان ألفاريز بالدقيقة 35 ورودريجو دي بول في الدقيقة 37 وأنطوان جريزمان في الدقيقة 52 وألكسندر سورلوث في الدقيقة 92.

ورفع أتلتيكو مدريد، رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني مؤقتا وبفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر، بينما تجمد رصيد بلد الوليد عند 9 نقاط في المركز الأخير.