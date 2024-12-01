الرياضة - 02:34 - يتصدرها ليفربول ضد مان سيتي.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 1-12-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:34 - يتصدرها ليفربول ضد مان سيتي.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 1-12-2024 - أخبار كلمتك

اتصالات شبه يومية، الزمالك يقترب من ضم محمد شريف، وهذا ما ينتظره اللاعب - أخبار كلمتك

اتصالات شبه يومية، الزمالك يقترب من ضم محمد شريف، وهذا ما ينتظره اللاعب - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:18 - الجامعة العربية تتابع بقلق بالغ التطورات الميدانية في سوريا - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:18 - الجامعة العربية تتابع بقلق بالغ التطورات الميدانية في سوريا - أخبار كلمتك

عمرو دياب يرثي محمد رحيم بكلمات مؤثرة بحفله في دبي ويغني له "وغلاوتك" (فيديو) - أخبار كلمتك

عمرو دياب يرثي محمد رحيم بكلمات مؤثرة بحفله في دبي ويغني له "وغلاوتك" (فيديو) - أخبار كلمتك

اليوم، انطلاق امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل - أخبار كلمتك

اليوم، انطلاق امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل - أخبار كلمتك

اجتماع استثنائي في صنعاء لاجل المرتبات - أخبار كلمتك

اجتماع استثنائي في صنعاء لاجل المرتبات - أخبار كلمتك

امر صادم بشان القيادي الحوثي الذي اغتال الشيخ صادق في صنعاء - أخبار كلمتك

امر صادم بشان القيادي الحوثي الذي اغتال الشيخ صادق في صنعاء - أخبار كلمتك

وزارة الداخلية تتخذ الخطوة الاخيرة للانفصال عن الحوثيين في صنعاء - أخبار كلمتك

وزارة الداخلية تتخذ الخطوة الاخيرة للانفصال عن الحوثيين في صنعاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:30 - اليوم.. محاكمة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:30 - اليوم.. محاكمة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 01:14 - أتلتيكو مدريد يفوز على بلد الوليد بخماسية نظيفة في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 01:14 - أتلتيكو مدريد يفوز على بلد الوليد بخماسية نظيفة في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:14 - أتلتيكو مدريد يفوز على بلد الوليد بخماسية نظيفة في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 01:14 صباحاً - نجح فريق أتلتيكو مدريد في الفوز علي مضيفه بلد الوليد بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء /السبت/ على ملعب نيوفي جوسي زورييلا في إطار الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل خماسية أتلتيكو مدريد كل من كليمنت لينجليت في الدقيقة 26 وجوليان ألفاريز بالدقيقة 35 ورودريجو دي بول في الدقيقة 37 وأنطوان جريزمان في الدقيقة 52 وألكسندر سورلوث في الدقيقة 92.

ورفع أتلتيكو مدريد، رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني مؤقتا وبفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر، بينما تجمد رصيد بلد الوليد عند 9 نقاط في المركز الأخير.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 01:14 - أتلتيكو مدريد يفوز على بلد الوليد بخماسية نظيفة في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق