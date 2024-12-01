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أتلتيكو مدريد يكتسح بلد الوليد بخماسية في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

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أتلتيكو مدريد يكتسح بلد الوليد بخماسية في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

أتلتيكو مدريد يكتسح بلد الوليد بخماسية في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 12:53 صباحاً - الدوري الاسباني، اكتسح فريق أتلتيكو مدريد نظيره بلد الوليد بخماسية نظيفة خلال مباراة الفريقين في الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى "الليجا" على ملعب نيوفو جوسي زورييلا.

مباراة بلد الوليد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

أحرز خماسية أتليتكو مدريد كليمنت وجوليان الفاريز في الدقيقة 25 و34 ودي بول في الدقيقة 36 وأنطوان جريزمان في الدقيقة 51.

 كما أحرز الهدف الخامس الكسندر في الدقيقة 91 من عمر المباراة.

 

ترتيب بلد الوليد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 

ويحتل نادي أتلتيكو مدريد في المركز الثاني بترتيب الدوري الإسباني الدرجة الأولى برصيد 32 نقطة، أما بلد الوليد فيأتي في المركز العشرين برصيد 9 نقاط.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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