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الرياضة - 12:42 - الفراخ البلدي بـ 115 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأحد 1-12-2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:42 - الفراخ البلدي بـ 115 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأحد 1-12-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:42 - الفراخ البلدي بـ 115 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأحد 1-12-2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 12:42 صباحاً - أسعار الفراخ البيضاء اليوم.. أعلنت بورصة الدواجن اليوم الأحد 1-12-2024 عن أسعار الفراخ البيضاء والحمراء والبلدي بالمزارع وللمستهلك.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأحد 1-12-2024

تسجل أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد في المزارع متوسط 70 جنيها للكيلو الواحد، وتباع للمستهلك بمتوسط سعر 80 جنيها للكيلو الواحد.

واستقرت أسعار الدواجن «الساسو - الحمراء» في بورصة الدواجن عند 77 جنيها للكيلو الواحد في المزارع، وتباع للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 90 إلى 100 جنيه.

فيما تراوح أسعار الدواجن البلدي في الأسواق اليوم الأحد للمستهلك ما بين مبلغ 105 و115 جنيها للمواطنين في الأسواق المحلية، وذلك وفق بورصة الدواجن.

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأحد 1-12-2024

كما سجل سعر كيلو البانيه اليوم الأحد في الأسواق 200 جنيه للمستهلك.

أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 1-12-2024

تراوح سعر الكتكوت الأهالي ما بين 23 و25 جنيهًا.

تراوح سعر الكتكوت الشركات ما بين 27 و30 جنيها.

من 7 إلى 15 جنيهًا.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق وكرتونة البيض تنخفض 30 جنيهًا

بورصة الدواجن الآن.. أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 30 نوفمبر 2024

أسعار البيض اليوم الأحد 1-12-2024

بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الاحد بقيمة 146 جملة لتباع للمستهلك بنحو 155 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الاحد 145جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 155جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم الاحد بقيمة 140 جنيهًا جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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