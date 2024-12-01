الرياضة - 12:10 - عيار 21 مفاجأة.. تطور جديد في سعر الذهب اليوم 1 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 12:10 صباحاً - سعر الذهب الأن.. سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا وتداولا في مصر بداية تعاملات اليوم الأحد 1 ديسبر 2024 نحو3690 جنيها للبيع، و3675 جنيها للشراء بينما سجلت الأوقية الذهبية عالميا نحو 2650.3 دولار.

ويعرض موقع كلمتك في السطور التالية كل ما يخص سعر الذهب، ويمكّن متابعة الأسعار لحظة بلحظة من خلال هذا الرابـــــط.

عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 خلال التعاملات الصباحية اليوم نحو 4217.25 جنيه للبيع، 4200 جنيه للشراء.

عيار 22

بينما وصل سعر الذهب عيار 22 اليوم الأحد إلى 3865.75 جنيه للبيع، 3850 جنيها للشراء.

عيار 21

وحقق سعر الذهب عيار 21 خلال التعاملات الصباحية نحو 3690 جنيها للبيع، 3675 جنيها للشراء.

عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة المصرية اليوم نحو 3162.75 جنيه للبيع، 3150 جنيها للشراء.

عيار 14

سعر الذهب عيار 14 اليوم الأحد نحو 2460 جنيها للبيع، 2450 جنيها للشراء.

سعر الذهب في مصر

الأونصة الذهبية

سجل سعر الأونصة الذهبية خلال التعاملات الصباحية نحو 2650.3 جنيه للبيع، 2650.03 جنيه للشراء.

الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب في بداية التعاملات نحو 29520 جنيها للبيع، 29400 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12في صباح التعاملات مستوى 2108.5 جنيه للبيع، 2100 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

ووصل سعر الذهب عيار 9 بداية تعاملات اليوم إلى 1581.5 جنيه للبيع، 1575 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 سعر الذهب بيع شراء سعر الذهب عيار 24 4217.25 جنيه 4200 جنيه سعر الذهب عيار 22 3865.75 جنيه 3850 جنيها سعر الذهب عيار 21 3690 جنيها 3675 جنيها سعر الذهب عيار 18 3162.75 جنيه 3150 جنيه سعر الذهب عيار 14 2460 جنيه 2450 جنيه سعر الأونصة الذهبية 2650.3 دولار 2650.03 دولار سعر الجنيه الذهب 29520 جنيه 29400 جنيه