320.3 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسات الأسبوع - أخبار كلمتك

320.3 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسات الأسبوع - أخبار كلمتك

خبير عسكري: أسلحة جبهة النصرة الإرهابية قادمة من تركيا - أخبار كلمتك

خبير عسكري: أسلحة جبهة النصرة الإرهابية قادمة من تركيا - أخبار كلمتك

تحذير هام بشان البطاقة الشخصية الذكية في عدن - أخبار كلمتك

تحذير هام بشان البطاقة الشخصية الذكية في عدن - أخبار كلمتك

وزير الصحة يكشف عن حجم الإنفاق على المنظومة الصحية - أخبار كلمتك

وزير الصحة يكشف عن حجم الإنفاق على المنظومة الصحية - أخبار كلمتك

أتلتيكو مدريد يكتسح بلد الوليد بخماسية في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

أتلتيكو مدريد يكتسح بلد الوليد بخماسية في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

القوات السورية ترسل "تعزيزات كبيرة" لتأمين حماة وريفها - أخبار كلمتك

القوات السورية ترسل "تعزيزات كبيرة" لتأمين حماة وريفها - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 1 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 1 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:42 - الفراخ البلدي بـ 115 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأحد 1-12-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:42 - الفراخ البلدي بـ 115 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأحد 1-12-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:42 - الجيش السوري: التنظيمات الإرهابية تواصل بث أخبار كاذبة - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:42 - الجيش السوري: التنظيمات الإرهابية تواصل بث أخبار كاذبة - أخبار كلمتك

نقابة المهن الموسيقية تؤجل تكريم الموسيقار الراحل محمد رحيم، اعرف ماذا حدث؟ - أخبار كلمتك

نقابة المهن الموسيقية تؤجل تكريم الموسيقار الراحل محمد رحيم، اعرف ماذا حدث؟ - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 12:10 - عيار 21 مفاجأة.. تطور جديد في سعر الذهب اليوم 1 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 12:10 - عيار 21 مفاجأة.. تطور جديد في سعر الذهب اليوم 1 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:10 - عيار 21 مفاجأة.. تطور جديد في سعر الذهب اليوم 1 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 12:10 صباحاً - سعر الذهب الأن.. سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا وتداولا في مصر بداية تعاملات اليوم الأحد 1 ديسبر 2024 نحو3690 جنيها للبيع، و3675 جنيها للشراء بينما سجلت الأوقية الذهبية عالميا نحو 2650.3 دولار.

ويعرض موقع كلمتك في السطور التالية كل ما يخص سعر الذهب، ويمكّن متابعة الأسعار لحظة بلحظة من خلال هذا الرابـــــط.

عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 خلال التعاملات الصباحية اليوم نحو 4217.25 جنيه للبيع، 4200 جنيه للشراء.

عيار 22

بينما وصل سعر الذهب عيار 22 اليوم الأحد إلى 3865.75 جنيه للبيع، 3850 جنيها للشراء.

عيار 21

وحقق سعر الذهب عيار 21 خلال التعاملات الصباحية نحو 3690 جنيها للبيع، 3675 جنيها للشراء.

عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة المصرية اليوم نحو 3162.75 جنيه للبيع، 3150 جنيها للشراء.

عيار 14

سعر الذهب عيار 14 اليوم الأحد نحو 2460 جنيها للبيع، 2450 جنيها للشراء.

سعر الذهب في مصر

الأونصة الذهبية

سجل سعر الأونصة الذهبية خلال التعاملات الصباحية نحو 2650.3 جنيه للبيع، 2650.03 جنيه للشراء.

الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب في بداية التعاملات نحو 29520 جنيها للبيع، 29400 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12في صباح التعاملات مستوى 2108.5 جنيه للبيع، 2100 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

ووصل سعر الذهب عيار 9 بداية تعاملات اليوم إلى 1581.5 جنيه للبيع، 1575 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024
سعر الذهب بيع شراء
سعر الذهب عيار 24 4217.25 جنيه 4200 جنيه
سعر الذهب عيار 22 3865.75 جنيه 3850 جنيها
سعر الذهب عيار 21 3690 جنيها 3675 جنيها
سعر الذهب عيار 18 3162.75 جنيه 3150 جنيه
سعر الذهب عيار 14 2460 جنيه 2450 جنيه
سعر الأونصة الذهبية 2650.3 دولار 2650.03 دولار
سعر الجنيه الذهب 29520 جنيه 29400 جنيه

اقرأ أيضاً
ارتفاع سعر الذهب اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 في الجزائر

سعر الذهب اليوم بالدولار.. تغيرات مفاجئة في المعدن الأصفر

سعر الذهب العالمي.. مفاجأة لـ«الأصفر» في ختام التعاملات

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:26 - سقوط شهداء وجرحى.. طيران الاحتلال يقصف بناية سكنية تؤوي نازحين في منطقة تل الزعتر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق