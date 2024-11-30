الرياضة - 11:49 - ارتفاع سعر الذهب الآن خلال تعاملات مساء اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 11:49 مساءً - سعر الذهب الآن .. ارتفع سعر الذهب الآن في مصر، بعد استقراره مدة كبيرة في وقت النهار، فسجل سعر الذهب عيار 21 في منتصف التعاملات نحو 3680 جنيها للبيع، وكان مستقرا على هذا السعر منذ التعاملات الصباحية، و لكنه ارتفع في مساء التعاملات ليسجل نحو 3690 جنيها للبيع.

سعر الذهب

ويعرض موقع كلمتك في السطور التالية كل ما يخص سعر الذهب الآن، ويمكّن متابعة الأسعار لحظة بلحظة من خلال هذا الرابـــــط.

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 سعر الذهب بيع شراء سعر الجنيه الذهب 29520 جنيها 29400 جنيها سعر الأونصة الذهبية 2650.3 دولار 2650.03 دولار عيار 24 4217.25 جنيه 4200 جنيه عيار 22 3865.75 جنيها 3850 جنيه عيار 21 3690 جنيها 3675 جنيها عيار 18 3162.75 جنيه 3150 جنيه عيار 14 2460 جنيه 2450 جنيه

سعر الأونصة الذهبية

سجل سعر الأونصة الذهبية خلال التعاملات المسائية نحو 2650.3 جنيه للبيع، 2650.03 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب في ختام التعاملات نحو 29520 جنيها للبيع، 29400 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن

وعلا سعر الذهب الآن عيار 24 خلال التعاملات المسائية ليسجل 4217.25 جنيه للبيع، 4200 جنيه للشراء.

سيطر الصعود على سعر الذهب الآن عيار 22 خلال التعاملات النهائية ليسجل 3865.75 جنيه للبيع، 3850 جنيها للشراء.

ارتفع سعر الذهب الآن عيار 21 في نهاية التعاملات إلى مستوى 3690 جنيها للبيع، 3675 جنيها للشراء.

ووصل سعر الذهب الآن عيار 18 في سوق الصاغة المصرية إلى مستوى 3162.75 جنيه للبيع، 3150 جنيها للشراء.

بلغ سعر الذهب الآن عيار 14 في محلات الصاغة المصرية نحو 2460 جنيها للبيع، 2450 جنيها للشراء.

كما سجلسعر الذهب الآنعيار 12 في مساء التعاملات مستوى 2108.5 جنيه للبيع، 2100 جنيه للشراء.

سجل سعر الذهب الآن عيار 9 خلال التعاملات المسائية 1581.5 جنيه للبيع، 1575 جنيها للشراء.