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الرياضة - 11:33 - برد وشبورة ورياح.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأحد 1 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:33 - برد وشبورة ورياح.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأحد 1 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:33 - برد وشبورة ورياح.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأحد 1 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 11:33 مساءً - حالة الطقس الأحد.. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد 1 ديسمبر 2024، متوقعةً أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن وقت الليل سيسوده طقس بارد على الأنحاء كافة.

وتعرض كلمتك في السطور التالية الظواهر الجوية في الطقس غدا، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

حالة الطقس غدا

الظواهر الجوية في الطقس غدا

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في البحرين الأحمر والمتوسط

وبالنسبة لحالة الطقس غدا في البحر المتوسط فستكون معتدلة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين 1: 1.5 متر واتجاه الرياح جنوبية غربية.

أما حالة الطقس غدا في البحر الأحمر فستكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين 1.5: 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة الطقس غدا الأحد

درجات الحرارة المتوقعة غدا

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 1 ديسمبر 2024
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 22 13
العاصمة الإدارية 21 11
6 أكتوبر 21 11
بنها 22 12
دمنهور 22 13
المنصورة 21 11
الزقازيق 22 12
شبين الكوم 21 12
طنطا 21 13
دمياط 22 14
بورسعيد 22 15
الإسماعيلية 22 11
السويس 22 12
العريش 21 11
رفح 21 11
رأس سدر 22 10
نخل 19 3
كاترين 16 2
الطور 23 12
طابا 21 14
شرم الشيخ 25 16
الإسكندرية 22 13
العلمين الجديدة 21 13
مطروح 22 14
السلوم 21 12
سيوة 21 11
رأس غارب 23 15
الغردقة 24 15
سفاجا 23 14
الأقصر 25 9
أسوان 25 11
الوادي الجديد 24 10
أبو سمبل 24 11

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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