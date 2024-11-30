نجم ألمانيا السابق: لا يوجد أي تشابه بين مرموش وصلاح لكنه يمتلك إمكانيات رائعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 11:32 مساءً - تحدث ينز نوفوتني، نجم منتخب ألمانيا وفريق باير ليفركوزن السابق، عن تألق عمر مرموش هذا الموسم في مسابقة البوندسليجا مع فريق آينتراخت فرانكفورت.

وقال ينز نوفوتني في تصريحات تليفزيونية: "عمر مرموش يُظهر جودة عالية جدًا وأسلوبًا رائعًا مع آينتراخت فرانكفورت هذا الموسم، أظن أنه يتمتع بإمكانيات جيدة وسوف يظهر ذلك كل أسبوع".

وأضاف: "فلماذا لا يسير كل شيء في الاتجاه الصحيح، هذا اللاعب يتمتع بعقلية جيدة وشكل جيد، وهذا هو الأساس لكل شيء لتقديم موسم جيد في أوروبا".

واختتم حديثه قائلًا:"لا أعتقد أن هناك أي تشابه بين عمر مرموش ومحمد صلاح، اللاعبان مختلفان، وأيضًا الدوريات مختلفة، وهو أول موسم لتألق مرموش عكس محمد صلاح، لذا لا يمكنك مقارنة أي شيء بينهما الآن."

نفى مصدر داخل ليفربول دخول النادي في مفاوضات مع آينتراخت فرانكفورت، لضم عمر مرموش، وفقا لما أكدته تقارير إعلامية.

موقف ليفربول من التفاوض مع مرموش

صحيفة "ذا أثليتيك" الأمريكية نقل عن مصدر رفيع المستوى في النادي -طلب عدم الكشف عن هويته- نفيا لما تردد مؤخرا بخصوص وجود اتصالات مع آينتراخت فرانكفورت بشأن التعاقد مع مرموش.

وذكرت الصحيفة أن تيمو هاردونج، المدير الرياضي للنادي الألماني، نفى أيضا حدوث أي مناقشات لضم عمر مرموش.

وتجدر الإشارة إلى أن التقارير المنتشرة سابقا ذكرت أن ليفربول حدد مرموش كبديل محتمل لمحمد صلاح حال رحيله عن "الريدز" بنهاية الموسم الحالي.

وأسهم مرموش في 26 هدفا في 18 مباراة مع فرانكفورت هذا الموسم، حيث سجل 15 هدفا وقدّم 11 تمريرة حاسمة.

ترتيب هدافي الدوري الأوروبي بعد نهاية الجولة الخامسة

1- برناباس فارجا (فيرينكفاروزي) - 5 أهداف.

2- أيوب الكعبي (أولمبياكوس) - 4 أهداف.

2- سامو (بورتو) - 4 أهداف.

2- يونس أكجون (جالطة سراي) - 4 أهداف.

3- عمر مرموش (فرانكفورت) - 3 أهداف.

3- يوسف النصيري (فنربخشة) - 3 أهداف.

3- راسموس هويلوند (مان يونايتد) - 3 أهداف.

3- فيكتور أوسيمين (جالطة سراي) - 3 أهداف.

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