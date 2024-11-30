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يخضع لجراحة عاجلة، الاتحاد السكندري يعلن رسميا تشخيص إصابة المهدي سليمان - أخبار كلمتك

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يخضع لجراحة عاجلة، الاتحاد السكندري يعلن رسميا تشخيص إصابة المهدي سليمان - أخبار كلمتك

يخضع لجراحة عاجلة، الاتحاد السكندري يعلن رسميا تشخيص إصابة المهدي سليمان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 11:15 مساءً - أعلن نادي الاتحاد السكندري بشكل رسمي، طبيعة إصابة حارس الفريق الأول ومنتخب مصر الوطني المهدي سليمان، التي تعرض لها خلال مباراة فريقه الليلة أمام طلائع الجيش في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز 

وجاء بيان الاتحاد السكندري أن إصابة المهدي سليمان هي عبارة عن كسر في عظمة الشظية، وسيخضع لجراحة عظام عاجلة.

تعرض المهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري ومنتخب مصر الوطني لإصابة قوية، خلال مباراة فريقه أمام طلائع الجيش، المقامة حاليا باستاد الإسكندرية.

 

وتم نقل المهدى سليمان إلى المستشفى بعد تعرضه لكســر في قصبة القدم، بعد تدخل عنيف من مهاجم فريق طلائع الجيش 

وجاءت إصابة المهدي سليمان بعد التحامه بكريم طارق لاعب طلائع الجيش، وعلى إثرها تم نقل اللاعب إلى المستشفى بعربة الإسعاف المتواجدة داخل ملعب الإسكندرية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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