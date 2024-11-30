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15 صورة ترصد مران الأهلي الختامي استعدادا لمواجهة البنك في الدوري - أخبار كلمتك

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15 صورة ترصد مران الأهلي الختامي استعدادا لمواجهة البنك في الدوري - أخبار كلمتك

15 صورة ترصد مران الأهلي الختامي استعدادا لمواجهة البنك في الدوري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 10:59 مساءً - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق البنك الأهلي غدًا في الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق البنك الأهلي في الخامسة مساء غد الأحد، والمقرر إقامتها على ملعب السلام، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري الممتاز.

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تفاصيل مران الأهلي الختامي استعدادا للبنك في الدوري

مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، عقد محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي.

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وخاض اللاعبون مرانًا بدنيًّا وفنيًّا متنوعًا مع انطلاق فقرات المران تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال بالفريق. 

وشارك رباعي حراسة المرمى بالفريق محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف في مران متنوع تحت إشراف مدرب الحراس ميشيل يانكون.

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واختتم مارسيل كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

أعلن مارسيل كولر، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن قائمة القلعة الحمراء استعدادًا لمواجهة فريق البنك الأهلي غدًا الأحد في الدوري الممتاز.

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‏قائمة الأهلي لمواجهة البنك في الدوري

حراسة المرمي: شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف. 

خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، يوسف ايمن، رامي ربيعة، كهربا، ياسر ابراهيم، اكرم توفيق، بيرسي تاو، رضا سليم، السولية، حسين الشحات، مروان عطية، يحيى عطية الله، افشة، الساعي، سمير محمد، كوكا، الدبيس. 

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واستبعد مارسيل كولر مدرب الأهلي كل من: محمد الشناوي، إمام عاشور، وسام أبو علي، أشرف داري، كريم نيدفيد، علي معلول، مصطفي أبو الخير، كريم فؤاد، طاهر محمد، محمد هاني، محمد عبد الله. 

موعد مباراة الأهلي والبنك بالدوري الممتاز 

وتقام مباراة الأهلي والبنك الأهلي غدا الأحد الموافق الأول من ديسمبر المقبل في الخامسة مساء، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز. 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبنك بالدوري  الممتاز

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي والبنك عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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