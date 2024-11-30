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جمال موسيالا يعادل إنجازا غائبا منذ 55 عاما في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

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جمال موسيالا يعادل إنجازا غائبا منذ 55 عاما في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

جمال موسيالا يعادل إنجازا غائبا منذ 55 عاما في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 10:59 مساءً - حسمت نتيجة التعادل الإيجابي، مباراة الكلاسيكو الألماني بين بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ، بهدف لمثله، اليوم السبت، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في الجولة 12 للبوندسليجا.

وتقدم جيمي جيتنز في النتيجة لصالح دورتموند، في الدقيقة 27 في الشوط الأول، وفي الدقيقة 85، استطاع جمال موسيالا خطف التعادل للفريق البافاري، لتنتهي المباراة بهدف لكل فريق.

رقم جمال موسيالا 

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد سجل جمال موسيالا في مباراته السادسة على التوالي خارج أرضه في الدوري الألماني بعمر 21 عاما و278 يوما.

وأضافت الشبكة، أن موسيالا أصبح ثاني أصغر لاعب في تاريخ الدوري الألماني يفعل ذلك، بعد فيرنر فايست في موسم 1969-1970 مع دورتموند (21 عاما و10 أيام).
 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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