نهائي كأس ليبرتادوريس، بوتافوجو بعشرة لاعبين يتقدم على أتلتيكو مينيرو بالشوط الأول (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 10:59 مساءً - نهائي كأس ليبرتادوريس، تقدم فريق بوتافوجو على نظيره أتلتيكو مينيرو بنتيجة 2-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب "المونيمونتال" في بوينس آيرس، معقل نادي ريفر بليت الأرجنتيني مساء اليوم السبت في مباراة نهائي كأس ليبرتادوريس 2024.

جاء هدف بوتافوجو الأول عن طريق لويز هنريكي في الدقيقة 35، فيما سجل الهدف الثاني اللاعب أليكس تيليس في الدقيقة 44.

جدير بالذكر أن جريجور لاعب بوتافوجو تعرض للطرد المباشر في الدقيقة الأولى من المباراة بسبب تدخل متهور على لاعب أتلتيكو مينيرو.

تشكيل أتليتكو مينيرو أمام بوتافوجو

في حراسة المرمى: إيفرسون

في خط الدفاع: ليانكو – رودريجو باتاليا – جونيور ألونسو

في خط الوسط: جوستافو سكاربا – آلان فرانكو – فاوستو فيرا – جيليريمي آرانا

في خط الهجوم: هالك – ديفيرسون – باولينيو

تشكيل بوتافوجو أمام أتليتكو مينيرو

في حراسة المرمى: جون فيكتور

في خط الدفاع: أليكس تيليس – ألكسندر باربوزا – أدريلسون – فيتينو

في خط الوسط: جريجوري – مارلون فرياتاس – تياجو ألمادا – جيفرسون سافارينو – لويز هنريكي

في خط الهجوم: إيجور جيسوس

تاريخ مواجهات بوتافوجو ضد أتليتكو مينيرو قبل نهائي كوبا ليبرتادوريس



وقبل مباراة نهائي كوبا ليبرتادوريس 2024 اليوم السبت، خاض بوتافوجو البرازيلي 56 مباراة أمام مواطنه أتلتيكو مينيرو، حقق منها الفوز في 25 مباراة وتعادل في 13 لقاء وخسر 18 مباراة، وأحرز لاعبوه 90 هدفا، فيما استقبلت شباكه بـ 76 هدفا.

وينتقل الفائز من نهائي ليبرتادوريس للمشاركة في بطولة كأس إنتركونتيننتال، وتحديدًا مواجهة باتشوكا يوم 11 ديسمبر الجاري، في مباراة تسمى بديربي الأمريكيتين.

ويتأهل الفائز من تلك المباراة إلى مواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال، يوم 14 ديسمبر، على أن يلتقي المتأهل من ذلك اللقاء مع ريال مدريد في النهائي يوم 18 من الشهر نفسه.

وصعد فريق بوتافوجو البرازيلي إلى نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس للمرة الأولى في تاريخه، رغم خسارته أمام بينارول الأوروجواياني في إياب نصف النهائي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما ولكن انتصاره في الذهاب 5-0 منحه بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية ليلتقي مع مواطنه أتلتيكو مينيرو.

وكان أتلتيكو مينيرو البرازيلي، تأهل لمواجهة مواطنه بوتافوجو، في نهائي "ليبرتادوريس"، بفوزه على ريفر بليت الأرجنتيني، بنتيجة 3-0، بمجموع لقاءي الذهاب والإياب اللذين جَمَعا بين الفريقين بنصف نهائي المسابقة.

منافس الأهلي في قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال

يذكر أن الفائز من مباراة بوتافوجو وأتلتيكو مينيرو، سيلتقي نظيره باتشوكا المكسيكي، حامل لقب كأس أبطال الكونكاكاف، بالجولة الثانية من مسابقة "فيفا إنتركونتيننتال"، والفائز من المواجهة سيلتقي الأهلي في دور قبل نهائي المسابقة.

وتقام المباراتان على استاد 974 في العاصمة القطرية الدوحة، على أن يتأهل الفائز من نصف النهائي لمواجهة ريال مدريد، بطل دوري أبطال أوروبا، في النهائي على استاد لوسيل في قطر أيضًا.

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