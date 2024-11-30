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الرياضة - 10:56 - الجامعة العربية تتابع بقلق بالغ التطورات الميدانية في سوريا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:56 - الجامعة العربية تتابع بقلق بالغ التطورات الميدانية في سوريا - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:56 - الجامعة العربية تتابع بقلق بالغ التطورات الميدانية في سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 10:56 مساءً - تتابع جامعة الدول العربية بقلق بالغ التطورات الميدانية في سوريا، وتؤكد على ضرورة احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية.

صرح بذلك جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، والذي أعرب ايضاً عن انزعاج احمد ابوالغيط الامين العام ازاء التطورات المتلاحقة التي تشهدها البلاد منذ عدة ايام وتأثيراتها علي المدنيين، والتي تفتح احتمالات عديدة من بينها حدوث فوضي تستغلها الجماعات الارهابية لاستئناف انشطتها.

وأكد المتحدث الرسمي على التزام الامانة العامة للجامعة العربية بجميع عناصر الموقف السياسي من الوضع في سوريا علي النحو الوارد في قرارات مجلس الجامعة بمختلف مستوياته.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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