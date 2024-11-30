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بيركز في الرقص، تامر أمين يكشف كواليس جديدة حول عقوبة إمام عاشور (فيديو) - أخبار كلمتك

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بيركز في الرقص، تامر أمين يكشف كواليس جديدة حول عقوبة إمام عاشور (فيديو) - أخبار كلمتك

بيركز في الرقص، تامر أمين يكشف كواليس جديدة حول عقوبة إمام عاشور (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 10:42 مساءً - قال الإعلامي تامر أمين، إن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، أصبح تريند وحديث الوسط الرياضي وغير الرياضي خلال الأيام الأخيرة، بسبب واقعة أوضة اللبس.

اعتذار إمام عاشور عما بدر منه في أوضة اللبس

وأضاف خلال برنامج "اآخر النهار" المذاع على قناة "النهار": "نشر إمام عاشور اعتذارا عما بدر منه في أوضة اللبس، وكلامه كان واضحا تجاه النادي وإدارته وجماهيره، ورضاه عن العقوبة الموقعة ضده، وأبرز مدى الفارق في الأحمر عن أي ناد اَخر".

رد إمام عاشور واعتذاره

وتابع: "فيه ناس كتير سنت سنانها وطبعا المتصيدين وإللي متضايقين بوجود إمام عاشور في الأهلي، حبوا يولعوا في الحريقة زيادة ويعلموا فورتينة ما بين الأهلي وإمام، فعجبني رد فعل إمام أنه عمل تغريدة اعتذار واضحة لإنه سكت كل المتخرسين وإللي عايزين يصطادوا في الماء العكر".

كواليس غرامة إمام عاشور 

ولفت: "غرامة المليون جنيه في مش كتير على إمام عاشور، لأن الكابتن محمد رمضان لقى إن اللاعب محتاج يفهم أكتر المنظومة إللي هو فيه، صحيح إن إمام انضبط كتير عما قبله ولكنه ليس الانضباط الذي يوافق ويتناسب مع أخلاق وسلوكيات الأهلي ولاعبيه".

رسالة محمد رمضان لـ إمام عاشور

وتابع: "الكابتن محمد رمضان لاحظ إن إمام عاشور جزء كبير من تركيزه في السوشيال ميديا والتيرندات والرقص والاحتفالات والرد على الناس، ودي حاجة مش كويسة لأنها تؤثر على أدائه وتركيزه في الملعب، فبالتالي عقوبة المليون جنيه علشان ضبط إمام بشكل كامل في المستقبل، وإنه من غير المقبول خروجه مجددا عن النص، وفكرة إنه قال إزاي انا ملعبتش ده الخطأ الكبير مش قصة بس تجاوزه مع الشناوي، الأهلي عايز يعلم إمام وغيره إنه ملهوش حق انا مبلعبش ليه أنت جندي في الفريق وفقا لرؤية الجهاز الفني".

إمام عاشور يدخل أزمة جديدة مع ناديه وجماهيره

ودخل إمام عاشور نجم النادي الأهلي في أزمة جديدة مع ناديه وجماهيره، وذلك بعد تداول مقاطع فيديو وصور للاعب، خلال حضوره حفل زفاف هاجر محمد مختار ملكة جمال مصر عام 2022.

وجاءت أزمة إمام عاشور الجديدة بعد أقل من 24 ساعة من قرار الأهلي بتغريم اللاعب مبلغ مليون جنيه بجانب استبعاده من المران الجماعي لمدة أسبوع والتدريب بشكل فردي بعد اعتراضه على عدم المشاركة أمام ستاد أبيدجان بدوري أبطال أفريقيا والتجاوز ضد قائد الفريق محمد الشناوي.

قبل أن تزداد أزمة إمام عاشور بنشره ستوري عبر صفحته الرسمية على إنستجرام يسخر بها من محمد رمضان كتب خلالها: كرهنا في الشهر الكريم.

وأصدر إمام عاشور بيان اعتذار للأهلي وجماهيره وزملائه لتنتهي الأزمة بشكل مؤقت قبل أن تشتعل اليوم مجددا بسبب ظهور اللاعب في حفل زفاف هاجر محمد ملكة جمال مصر.

 

إمام عاشور وأزمة جديدة في الأهلي بسبب فرح ملكة جمال مصر

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة من الصور والفيديو لـ إمام عاشور في فرح ملكة جمال مصر التي أثارت استفزاز جماهير النادي الأهلي خاصة أنها عقب أزمته بأقل من 24 ساعة.

وظهر إمام عاشور في الفيديو المتداول وهو في حالة سعادة ويغني مع المطرب الشعبي رضا البحراوي على المسرح.

 

وأظهرت جماهير الأهلي غضبها من إمام عاشور بسبب حالة الاستهتار التي يعيشها اللاعب وعدم مراعاة شعور الجماهير المستاءة مما فعله إمام عاشور عقب مباراة ستاد أبيدجان.

صورة تتسبب في أزمة جديدة لـ إمام عاشور

كما تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي ستوري لـ إمام عاشور أعاد نشره من خلاله رسالة مشجع زملكاوي مكتوب بها: "بكرة تنور بيتك تاني".

وانتشرت الصورة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وطالبت بعض جماهير الأهلي من الإدارة معاقبة اللاعب إذ كانت الصورة حقيقية.

وأكدت بعض الجماهير أن الصورة المنتشرة حقيقية وتم نشرها على حسابه الرسمي، فيما أشار البعض إلى أن الاستوري مفبركة.

ولم يتسن لكلمتك معرفة حقيقة الصورة المنتشرة، ولكن عند الدخول على حساب إمام عاشور الرسمي لم نجد الاستوري منشورة مما يعني أنها مفبركة أو تم مسحها. 
 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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