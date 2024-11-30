طلائع الجيش يخطف فوزا قاتلا أمام الاتحاد السكندري بهدف رجب عمران - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 10:26 مساءً - الدوري المصري، سقط فريق الاتحاد السكندري في فخ الخسارة أمام ضيفه طلائع الجيش، بهدف مقابل لا شيئ، في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد الإسكندرية، ضمن مواجهات الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف الفوز لصالح طلائع الجيش اللاعب رجب عمران في الدقيقة 90+4

جاء الشوط الأول متوسط المستوى من جانب الفريقين، وتبادلا خلاله السيطرة والاستحواذ على الكرة على فترات متفاوتة، وحاول كل منهما خطف هدف التقدم، ولكن تألق الحارسين ويقظة دفاع الفريقين، حالت دون هز شباك أي منهما في الشوط الأول، لينتهي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وشهدت الدقيقة 79 انفراد ضائع من لاعب طلائع الجيش رجب عمران بعد تاكلينج ممتاز من داخل منطقة الجزاء من لاعب الاتحاد السكندري عبد الله بكري ويبعدها عن مناطق الخطورة.

احتسب حكم اللقاء أحمد الغندور 7 دقائق وقت بدل ضائع، نجح خلالها رجب عمران في خطف هدف قاتل من تسديدة صاروخية رائعة سكنت في أقصى الزاوية اليسرى لحارس الاتحاد

تشكيل الاتحاد السكندري أمام طلائع الجيش

وبدأ فريق الاتحاد السكندري مباراته أمام طلائع الجيش بتشكيل يضم كلا من:

حارس المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: مصطفي إبراهيم ـ عبد الله بكري ـ محمود شبانه ـ مروان داوود.

خط الوسط: مورو ساليفو ـ عبدالغني محمد ـ عمرو صالح ـ فان ديريك.

خط الهجوم: فادي فريد ـ مانويل أيبيه.

قائمة البدلاء

صبحي سليمان ـ المغربي ـ محمود متولي ـ عمر الوحش ـ ناصر ناصر ـ فيليب نسامينتو ـ بواتينج ـ إسلام سمير ـ عمرو جمعة.

غيابات الاتحاد أمام طلائع الجيش

أحمد دعدور ـ أحمد أيمن - أحمد الشيمي ـ هشام عادل ـ كريم الديب ـ عبد الرحمن جبنة ـ هاني الطامي ـ أوليميكان ـ كريم يحيى.

فريق طلائع الجيش، كلمتك

تشكيل طلائع الجيش ضد الاتحاد السكندري

- حراسة المرمى: محمد شعبان.

- خط الدفاع: أحمد متعب، فتح الله، خالد سطوحي، زولا.

- خط الوسط: فريد شوقي، عماد فتحي، حميد ماو.

- خط الهجوم: كريم طارق، جودوين شيكا، يسري وحيد.

يدخل الاتحاد السكندري مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة، بعدما تمكن زعيم الثغر التعادل مع الأهلي بهدف لكل منهما في الجولة السابقة، بينما تعادل طلائع الجيش مع سموحة سلبيا.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

بهذه النتيجة تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 7 نقاط في المركز الخامس متساويا مع الأهلي صاحب الصدارة، بينما تجمد رفع طلائع الجيش رصيده إلى 7 نقاط في المركز السادس.

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