الرياضة - 10:23 - سبب استبعاد الشناوي من قائمة الأهلي أمام البنك بالدوري «خاص» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 10:23 مساءً - سبب استبعاد الشناوي.. قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، استبعاد محمد الشناوي، حارس الفريق الأحمر من قائمة مباراة البنك ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويرحل الأهلي لملاقاة البنك على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدوري الممتاز، في الخامسة مساء غد الأحد.

غياب الشناوي عن مباراة الأهلي والبنك

وشهدت قائمة الأهلي غياب أحد أبرز نجومه، وهو الحارس محمد الشناوي، في مفاجأة كبيرة وغير متوقعة، ليتأكد تواجد مصطفى شوبير في حراسة مرمى الأحمر ضد البنك الأهلي.

قائمة الأهلي أمام البنك الأهلي في الدوري

وجاءت قائمة الأهلي أمام البنك الأهلي في الدوري على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.

في خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - عمر كمال عبد الواحد، يوسف أيمن، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يحيى عطية الله، كريم الدبيس

في خط الوسط: أكرم توفيق، بيرسي تاو، رضا سليم، عمرو السولية، حسين الشحات، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، عمر الساعي، أحمد نبيل كوكا.

في خط الهجوم: محمود كهربا، سمير محمد.

سبب غياب الشناوي عن قائمة الأهلي

وقال مصدر داخل النادي الأهلي، إن استبعاد محمد الشناوي من مباراة البنك جاء بناء على طلبه، بعد الاعتراض على جلوسه على مقاعد البدلاء.

وكان السويسري مارسيل كولر استقر على الدفع بالحارس مصطفى شوبير أساسيا في مباراة الغد أمام البنك الأهلي، وجلوس الشناوي على دكة البدلاء.

ووفقا للمصدر، فإن الشناوي اعترض على جلوسه احتياطيا، ورفض الانضمام لقائمة الأهلي، وهو ما جعل كولر يتخذ قرارا باستدعاء الحارس حمزة علاء ليكون حارس ثالث في قائمة الأهلي.

واختتم المصدر: "الشناوي لم يتعرض للإصابة مطلقاً خلال الفترة الماضية، وشارك اليوم في المران الجماعي بشكل طبيعي، وغيابه للاعتراض فقط".

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري الممتاز

وحددت رابطة الأندية المحترفة، مساء غد الأحد، الموافق 1 من شهر ديسمبر، ليكون هو موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز «دوري نايل» هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والسابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «السلام».

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري الممتاز

وتُعد مجموعة قنوات أون سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الممتاز هذا الموسم 2024-2025، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبنك الأهلي.