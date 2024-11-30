الرياضة - 10:23 - «العامة للطرق» تنفي الغلق الكلي لـ الدائري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 10:23 مساءً - نفت الهيئة العامة للطرق والكباري، ما تردد عبر أحد المواقع الإلكترونية تحت عنوان «غلق كلي للطريق الدائري لتنفيذ أعمال مشروع الأتوبيس الترددي».

وأكدت الهيئة، في بيان لها، اليوم السبت، أن ما تردد ليس له أي أساس من الصحة، وأن الطريق الدائري بالكامل مفتوح أمام حركة المرور ما عدا منزل الطريق الدائري "القوس الغربي" المؤدي إلى ميدان الرماية بالاتجاه القادم من مناطق (صفط اللبن- المريوطية)، والذي تم غلقه لمدة 7 أيام ابتداءً من الساعة 7 صباح اليوم السبت الموافق 30-11-2024 وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، لتنفيذ القواعد الخرسانية الخاصة بتوسعة الطريق الدائري أعلى منزل الطريق الدائري لمنطقة الرماية.

وأوضحت أنه تم تحويل الحركة المرورية للمركبات أعلى الطريق الدائري، للقادم من مناطق (صفط اللبن - المريوطية)، وترغب بالسير باتجاه المنزل المؤدي إلى ميدان الرماية تقوم باستكمال السير أعلى الطريق الدائرى في اتجاه طريق الواحات، ثم النزول يمينًا لوصلة حازم حسن (وصلة الكابلات)، في اتجاه طريق إسكندرية الصحراوي، ثم النزول يمينًا مع نهاية الوصلة لطريق إسكندرية الصحراوي في اتجاه ميدان الرماية.

كما يتم بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور تعيين الخدمات المرورية اللازمة مع قيام الهيئة العامة للطرق والكباري، بوضع المساعدات الفنية وجميع اللافتات الإرشادية بنطاق الأعمال لضمان أمن وسلامة المواطنين، وكذلك اللوحات الارشادية لزوم اتباع التحويلات المرورية.