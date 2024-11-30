الرياضة - 10:23 - سعر الذهب الآن.. «الأصفر» يصعد في نهاية التعاملات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 10:23 مساءً - سعر الذهب .. صعد سعر الذهب في مصر بشكل مفاجئ خلال التعاملات المسائية، فبعدما سجل سعر الذهب عيار 21 في منتصف التعاملات نحو 3680 جنيها للبيع، ارتفعسعر الذهب 3690 جنيها للبيع، كما ارتفع أيضا سعر الجنيه الذهب وسعر الأونصة الذهبية، فسجلت الأوقية الذهبية عالميا نحو 2650.3 دولار.
ويعرض موقع كلمتك في السطور التالية كل ما يخص سعر الذهب، ويمكّن متابعة الأسعار لحظة بلحظة من خلال هذا الرابـــــط.
عيار 24
ارتفع سعر الذهب عيار 24 خلال التعاملات المسائية ليسجل 4217.25 جنيه للبيع، 4200 جنيه للشراء.
عيار 22
صعد سعر الذهب عيار 22 في مساء التعاملات عند مستوى 3865.75 جنيه للبيع، 3850 جنيها للشراء.
عيار 21
علا سعر الذهب عيار 21 خلال التعاملات النهائية إلى مستوى 3690 جنيها للبيع، 3675 جنيها للشراء.
عيار 18
ارتفع سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة المصرية إلى مستوى 3162.75 جنيه للبيع، 3150 جنيها للشراء.
عيار 14
زاد سعر الذهب عيار 14 في محلات الصاغة المصرية إلى مستوى 2460 جنيها للبيع، 2450 جنيها للشراء.
سعر الذهب في مصر
الأونصة الذهبية
سجل سعر الأونصة الذهبية خلال التعاملات المسائية نحو 2650.3 جنيه للبيع، 2650.03 جنيه للشراء.
الجنيه الذهب
بلغ سعر الجنيه الذهب في ختام التعاملات نحو 29520 جنيها للبيع، 29400 جنيه للشراء.
سعر الذهب عيار 12
سجل سعر الذهب عيار 12في مساء التعاملات مستوى 2108.5 جنيه للبيع، 2100 جنيه للشراء.
سعر الذهب عيار 9
بلغ سعر الذهب عيار 9 خلال التعاملات المسائية 1581.5 جنيه للبيع، 1575 جنيها للشراء.
سعر الذهب اليوم
|سعر الذهب في مصر اليوم السبت 30 نوفمبر 2024
|سعر الذهب
|بيع
|شراء
|سعر الذهب عيار 24
|4217.25 جنيه
|4200 جنيه
|سعر الذهب عيار 22
|3865.75 جنيه
|3850 جنيها
|سعر الذهب عيار 21
|3690 جنيها
|3675 جنيها
|سعر الذهب عيار 18
|3162.75 جنيه
|3150 جنيه
|سعر الذهب عيار 14
|2460 جنيه
|2450 جنيه
|سعر الأونصة الذهبية
|2650.3 دولار
|2650.03 دولار
|سعر الجنيه الذهب
|29520 جنيه
|29400 جنيه
اقرأ أيضاً
ارتفاع سعر الذهب اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 في الجزائر
سعر الذهب اليوم بالدولار.. تغيرات مفاجئة في المعدن الأصفر
انهيار سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم السبت 30 نوفمبر 2024.. عيار 21 مفاجأة
0 تعليق