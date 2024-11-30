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الرياضة - 10:23 - سعر الذهب الآن.. «الأصفر» يصعد في نهاية التعاملات - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:23 - سعر الذهب الآن.. «الأصفر» يصعد في نهاية التعاملات - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:23 - سعر الذهب الآن.. «الأصفر» يصعد في نهاية التعاملات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 10:23 مساءً - سعر الذهب .. صعد سعر الذهب في مصر بشكل مفاجئ خلال التعاملات المسائية، فبعدما سجل سعر الذهب عيار 21 في منتصف التعاملات نحو 3680 جنيها للبيع، ارتفعسعر الذهب 3690 جنيها للبيع، كما ارتفع أيضا سعر الجنيه الذهب وسعر الأونصة الذهبية، فسجلت الأوقية الذهبية عالميا نحو 2650.3 دولار.

ويعرض موقع كلمتك في السطور التالية كل ما يخص سعر الذهب، ويمكّن متابعة الأسعار لحظة بلحظة من خلال هذا الرابـــــط.

سعر الذهب

عيار 24

ارتفع سعر الذهب عيار 24 خلال التعاملات المسائية ليسجل 4217.25 جنيه للبيع، 4200 جنيه للشراء.

عيار 22

صعد سعر الذهب عيار 22 في مساء التعاملات عند مستوى 3865.75 جنيه للبيع، 3850 جنيها للشراء.

عيار 21

علا سعر الذهب عيار 21 خلال التعاملات النهائية إلى مستوى 3690 جنيها للبيع، 3675 جنيها للشراء.

سعر الذهب

عيار 18

ارتفع سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة المصرية إلى مستوى 3162.75 جنيه للبيع، 3150 جنيها للشراء.

عيار 14

زاد سعر الذهب عيار 14 في محلات الصاغة المصرية إلى مستوى 2460 جنيها للبيع، 2450 جنيها للشراء.

سعر الذهب في مصر

الأونصة الذهبية

سجل سعر الأونصة الذهبية خلال التعاملات المسائية نحو 2650.3 جنيه للبيع، 2650.03 جنيه للشراء.

سعر الذهب

الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب في ختام التعاملات نحو 29520 جنيها للبيع، 29400 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12في مساء التعاملات مستوى 2108.5 جنيه للبيع، 2100 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 خلال التعاملات المسائية 1581.5 جنيه للبيع، 1575 جنيها للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 30 نوفمبر 2024
سعر الذهب بيع شراء
سعر الذهب عيار 24 4217.25 جنيه 4200 جنيه
سعر الذهب عيار 22 3865.75 جنيه 3850 جنيها
سعر الذهب عيار 21 3690 جنيها 3675 جنيها
سعر الذهب عيار 18 3162.75 جنيه 3150 جنيه
سعر الذهب عيار 14 2460 جنيه 2450 جنيه
سعر الأونصة الذهبية 2650.3 دولار 2650.03 دولار
سعر الجنيه الذهب 29520 جنيه 29400 جنيه

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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