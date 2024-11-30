بايرن ميونخ يتعادل 1-1 مع بوروسيا دورتموند في كلاسيكو الدوري الألماني (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 09:58 مساءً - تعادل فريق بوروسيا دورتموند مع نظيره بايرن ميونخ بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سيجنال إيدونا بارك، اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة رقم 12 من الدوري الألماني.

وسجل هدف التقدم لفريق بوروسيا دورتموند اللاعب جيتينز في الدقيقة 27، وتعادل جمال موسيالا لبايرن ميونخ في الدقيقة 85.



ترتيب بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني

وبتلك النتيجة يحتل بايرن ميونخ صدارة جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، ولم يتعرض لأي هزيمة هذا الموسم، بينما يتواجد دورتموند في المركز الخامس برصيد 20 نقطة.



تشكيل بوروسيا دورتموند

تشكيل بايرن ميونخ

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