الرياضة - 09:50 - ترامب للدول التي تحاول الابتعاد عن الدولار: سنفرض رسوم جمركية 100% - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 09:50 مساءً - قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إن واشنطن ستفرض رسوما جمركية تبلغ 100% على الدول التي تحاول الابتعاد عن الدولار، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

وأوضح ترامب في منشور على شبكة Truth الخاصة به، اليوم السبت: «فكرة أن دول البريكس تحاول الابتعاد عن الدولار بينما نقف نحن ونراقب، انتهت».

وأضاف: «نطلب التزاما من هذه الدول بأنها لن تدشن عملة جديدة لمجموعة البريكس، ولن تدعم أي عملة أخرى لتحل محل الدولار الأميركي القوي»، مشيرا إلى أن هذه الدول في حال اعتراضها يجب أن تتوقع أن تودِّع البيع في الولايات المتحدة الرائعة.

وفي وقت سابق، تم التوسع في عضوية «بريكس» وانضمام دول أخرى إلى المجموعة سيحدثان تغييرا جذريا في الاقتصاد العالمي.

وناقشت مجموعة دول بريكس - كما تُعرف بشكل جماعي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا- قضية إلغاء الدولار في قمة 2023. واكتسب رد الفعل العنيف ضد هيمنة الدولار زخماً في 2022 عندما قادت الولايات المتحدة الجهود لفرض عقوبات اقتصادية على روسيا.

وتعهد ترامب خلال حملته الانتخابية بأنه سيجعل من المكلف للدول الابتعاد عن الدولار. وهدد باستخدام الرسوم الجمركية لضمان امتثالهم. واكتسب تهديد يوم السبت أهمية جديدة وسط استعداد الرئيس المنتخب لاستعادة السلطة في يناير