آرسنال يضرب وست هام بخماسية ويصعد لوصافة الدوري الإنجليزي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 09:37 مساءً - فاز فريق أرسنال على نظيره وست هام يونايتد بنتيجة 5-2 ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب لندن الأولمبي، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة أرسنال ضد وست هام

سجل خماسية أرسنال كل من جابرييل، تروسارد، أوديجارد، هافيرتز، ساكا، فيما سجل هدفي وست هام كل من آرون فان بيساكا وايمرسون بالميري.

تشكيل أرسنال أمام وست هام يونايتد

في حراسة المرمى: دافيد رايا.

في خط الدفاع: تيمبر- ويليام ساليبا- جابرييل- كالافيوري.

في خط الوسط: أوديجارد- جورجينهو- رايس.

في خط الهجوم: ساكا- هافيرتز- تروسارد

تشكيل وست هام أمام ارسنال

في حراسة المرمى: لوكاس فابيانسكي

في خط الدفاع: آرون وان بيساكا – توديبو – ماكس كيليمان – إيمرسون

في خط الوسط: كارلوس سولير – توماس سوتشيك – لوكاس باكيتا

في خط الهجوم: ساميرفيل – مايكل أنطونيو – جارود بوين

ترتيب ارسنال ووست هام في الدوري الإنجليزي

بهذه النتيجة يصعد آرسنال لوصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، فيما يحتل وست هام المركز الـ14 برصيد 15 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.