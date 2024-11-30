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آرسنال يضرب وست هام بخماسية ويصعد لوصافة الدوري الإنجليزي (صور) - أخبار كلمتك

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آرسنال يضرب وست هام بخماسية ويصعد لوصافة الدوري الإنجليزي (صور) - أخبار كلمتك

آرسنال يضرب وست هام بخماسية ويصعد لوصافة الدوري الإنجليزي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 09:37 مساءً - فاز فريق أرسنال على نظيره وست هام يونايتد بنتيجة 5-2 ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب لندن الأولمبي، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة أرسنال ضد وست هام 

سجل خماسية أرسنال كل من جابرييل، تروسارد، أوديجارد، هافيرتز، ساكا، فيما سجل هدفي وست هام كل من آرون فان بيساكا وايمرسون بالميري.

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تشكيل أرسنال أمام وست هام يونايتد

في حراسة المرمى: دافيد رايا.

في خط الدفاع: تيمبر- ويليام ساليبا- جابرييل- كالافيوري.

في خط الوسط: أوديجارد- جورجينهو- رايس.

في خط الهجوم: ساكا- هافيرتز- تروسارد

تشكيل وست هام أمام ارسنال 

في حراسة المرمى: لوكاس فابيانسكي

في خط الدفاع: آرون وان بيساكا – توديبو – ماكس كيليمان – إيمرسون

في خط الوسط: كارلوس سولير – توماس سوتشيك – لوكاس باكيتا

في خط الهجوم: ساميرفيل – مايكل أنطونيو – جارود بوين

ترتيب ارسنال ووست هام في الدوري الإنجليزي

بهذه النتيجة يصعد آرسنال لوصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، فيما يحتل وست هام المركز الـ14 برصيد 15 نقطة.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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