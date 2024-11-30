الرياضة - 09:34 - كرم جبر: الجيش المصري هو ضمانة حماية الأمن القومي.. وانهيار الجيوش يقضي على الدول - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 09:34 مساءً - علق الكاتب الصحفي كرم جبر، على أحداث سوريا الجارية واستيلاء التنظيمات الإرهابية على العديد من المناطق بالأراضي السورية بهدف إسقاط الدولة السورية والجيش السوري.

وقال كرم جبر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"، على قناة "صدى البلد": إن الجيوش هي صمام أمان الدول حيث أنها المسئولة عن حماية الأمن القومي للدولة، موضحاً أنه يجب دعم الجيش السوري للصمود أمام التنظيمات الإرهابية ولعدم سقوط الدولة السورية.

وأضاف الكاتب الصحفي، أن الجيش المصري هو صمام الأمن والأمان للدولة المصرية، وهو ضمانة حماية الأمن القومي المصري، قائلًا: "انهارت الدول يوم أن انهارت جيوشها".

وأوضح كرم جبر، أن ما يحدث في سوريا هو حفلة تنكرية على شرف الدولة السورية لتدمير سوريا والجيش السوري، وأن إسرائيل هي المستفيد الأول من ما يحدث في سوريا، موضحًا أن هناك مخطط أمريكي إسرائيلي يقف وراء ما يحدث في سوريا.