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سيراميكا يعين معتز البطاوي مشرفا عاما على الفريق الأول لكرة القدم - أخبار كلمتك

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سيراميكا يعين معتز البطاوي مشرفا عاما على الفريق الأول لكرة القدم - أخبار كلمتك

سيراميكا يعين معتز البطاوي مشرفا عاما على الفريق الأول لكرة القدم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 09:20 مساءً - قرر مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، تعيين معتز البطاوي عضو مجلس إدارة النادي، مشرفًا عامًا على الفريق الأول لكرة القدم.

ويتواجد معتز البطاوي مع فريق سيراميكا كليوباترا منذ بداية رحلته في المسابقات الرسمية عام 2007.

والجدير بالذكر أن سيراميكا كليوباترا فاز على مودرن سبورت 4-1 في الجولة الرابعة للدوري.

سجل رباعية سيراميكا كليوباترا محمود زلاكا هاتريك وإسلام عيسى هدف، بينما أحرز جوناثان نجويم هدف موردن سبورت.

الفوز رفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى 7 نقاط، بينما توقف رصيد مودرن سبورت عند 3 نقاط.

ويُعد هذا أول فوز يحققه سيراميكا كليوباترا على مودرن سبورت في تاريخ مواجهات الفريقين.

تقابل الفريقان 5 مرات من قبل في الدوري، فاز مودرن سبورت 3 مباريات وانتهت مواجهتين بالتعادل.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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