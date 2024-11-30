كلاكيت تالت مرة، إمام عاشور يثير الجدل بسبب حضوره حفل زفاف و"استوري" (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 09:04 مساءً - دخل إمام عاشور نجم النادي الأهلي في أزمة جديدة مع ناديه وجماهيره، وذلك بعد تداول مقاطع فيديو وصور للاعب، خلال حضوره حفل زفاف هاجر محمد مختار ملكة جمال مصر عام 2022.

أزمة جديدة لـ إمام عاشور في الأهلي

وجاءت أزمة إمام عاشور الجديدة بعد أقل من 24 ساعة من قرار الأهلي بتغريم اللاعب مبلغ مليون جنيه بجانب استبعاده من المران الجماعي لمدة أسبوع والتدريب بشكل فردي بعد اعتراضه على عدم المشاركة أمام ستاد أبيدجان بدوري أبطال أفريقيا والتجاوز ضد قائد الفريق محمد الشناوي.

قبل أن تزداد أزمة إمام عاشور بنشره ستوري عبر صفحته الرسمية على إنستجرام يسخر بها من محمد رمضان كتب خلالها: كرهنا في الشهر الكريم.

وأصدر إمام عاشور بيان اعتذار للأهلي وجماهيره وزملائه لتنتهي الأزمة بشكل مؤقت قبل أن تشتعل اليوم مجددا بسبب ظهور اللاعب في حفل زفاف هاجر محمد ملكة جمال مصر.

إمام عاشور وأزمة جديدة في الأهلي بسبب فرح ملكة جمال مصر

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة من الصور والفيديو لـ إمام عاشور في فرح ملكة جمال مصر التي أثارت استفزاز جماهير النادي الأهلي خاصة أنها عقب أزمته بأقل من 24 ساعة.

وظهر إمام عاشور في الفيديو المتداول وهو في حالة سعادة ويغني مع المطرب الشعبي رضا البحراوي على المسرح.

وأظهرت جماهير الأهلي غضبها من إمام عاشور بسبب حالة الاستهتار التي يعيشها اللاعب وعدم مراعاة شعور الجماهير المستاءة مما فعله إمام عاشور عقب مباراة ستاد أبيدجان.

صورة تتسبب في أزمة جديدة لـ إمام عاشور

كما تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي ستوري لـ إمام عاشور أعاد نشره من خلاله رسالة مشجع زملكاوي مكتوب بها: "بكرة تنور بيتك تاني".

وانتشرت الصورة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وطالبت بعض جماهير الأهلي من الإدارة معاقبة اللاعب إذ كانت الصورة حقيقية.

وأكدت بعض الجماهير أن الصورة المنتشرة حقيقية وتم نشرها على حسابه الرسمي، فيما أشار البعض إلى أن الاستوري مفبركة.

ولم يتسن لكلمتك معرفة حقيقة الصورة المنتشرة، ولكن عند الدخول على حساب إمام عاشور الرسمي لم نجد الاستوري منشورة مما يعني أنها مفبركة أو تم مسحها.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.