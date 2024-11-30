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الدوري الألماني، بوروسيا دورتموند يتقدم على بايرن ميونخ بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

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الدوري الألماني، بوروسيا دورتموند يتقدم على بايرن ميونخ بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الألماني، بوروسيا دورتموند يتقدم على بايرن ميونخ بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 08:45 مساءً - تقدم فريق بوروسيا دورتموند علي نظيره بايرن ميونخ بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما علي ملعب سيجنال إيدونا بارك، اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة رقم 12 من الدوري الألماني.

وسجل هدف التقدم لفريق بوروسيا دورتموند اللاعب جيتينز في الدقيقة 27. 

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ترتيب بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني 

ويحتل بايرن ميونخ صدارة جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، ولم يتعرض لأي هزيمة هذا الموسم، بينما يتواجد دورتموند في المركز الخامس برصيد 19 نقطة.

 


تشكيل بوروسيا دورتموند

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تشكيل بايرن ميونخ

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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