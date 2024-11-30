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الدوري الإنجليزي، أرسنال يضرب وست هام 5-2 في شوط أول مثير - أخبار كلمتك

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الدوري الإنجليزي، أرسنال يضرب وست هام 5-2 في شوط أول مثير - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، أرسنال يضرب وست هام 5-2 في شوط أول مثير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 08:29 مساءً - تقدم فريق أرسنال على نظيره وست هام يونايتد بنتيجة 5-2 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب لندن الأولمبي، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل خماسية ارسنال في الشوط الأول كل من جابرييل، تروسارد، أوديجارد، هافيرتز، ساكا.

فيما سجل هدفي وست هام كل من آرون فان بيساكا وايمرسون بالميري.

تشكيل أرسنال أمام وست هام يونايتد

في حراسة المرمى: دافيد رايا.

في خط الدفاع: تيمبر- ويليام ساليبا- جابرييل- كالافيوري.

في خط الوسط: أوديجارد- جورجينهو- رايس.

في خط الهجوم: ساكا- هافيرتز- تروسارد

تصريحات أرتيتا مدرب ارسنال 

علق مدرب فريق آرسنال، الإسباني ميكيل أرتيتا، قبل مباراة فريقه ضد وست هام يونايتد، اليوم السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز، عن سوء نتائج مانشستر سيتي.

قال أرتيتا خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "لا يهم ما فعلنا بالأمس، الأهم هو ما سنفعله في اليوم التالي وكيف بمقدورك البقاء في مستوى عال؟ وسنحاول البناء على آخر انتصارين".

وأضاف عن آخر أخبار الفريق: "لدينا جلسة تدريب أخرى، علينا أن نرى كيف سيكون حال اللاعبين اليوم؟، لم يتمكن عدد قليل منهم من التدريب أمس".

وعن هزائم مانشستر سيتي المتتالية علق: "أمر غريب جدًا لأنهم لم يمروا على ذلك الوضع  أبدًا خلال تسع أعوام، يجب أن يكون كل شيء مثاليًا".

وعن شعوره تجاه مواطنه بيب جوارديولا: "نعم أعلم كيف يتم الحكم علينا كمدربين بناءً على شيء واحد وهو النتائج، أعلم مدى صعوبة ذلك".

وعن تألق أوديجارد علق: "نعم انه كان مميزًا منذ مباراة تشيلسي ومتسق جدًا مع سياق المباريات، امتلاك مثل هؤلاء اللاعبين قادرين على أخدنا إلى المستوى القادم وجعل اللاعبين حوله أفضل".

يذكر أن آرسنال يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، فيما يحتل وست هام المركز الـ14 برصيد 15 نقطة.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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