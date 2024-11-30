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الرياضة - 08:07 - الكلية العسكرية التكنولوجية تستقبل وفدا من الأكاديمية الفرنسية سان سير كويتجدان - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:07 - الكلية العسكرية التكنولوجية تستقبل وفدا من الأكاديمية الفرنسية سان سير كويتجدان - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:07 - الكلية العسكرية التكنولوجية تستقبل وفدا من الأكاديمية الفرنسية سان سير كويتجدان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 08:07 مساءً - استقبلت الكلية العسكرية التكنولوجية، وفدا من الأكاديمية العسكرية الفرنسية سان سير كويتجدان "AMSCC" للتعرف على أحدث الإمكانيات والمنظومة التعليمية المتطورة التي يتم العمل بها داخل الكلية، وذلك في إطار حرص القوات المسلحة على نقل وتبادل الخبرات العلمية والبحثية مع كبرى المؤسسات التعليمية.

بدأت الزيارة بكلمة اللواء أ.ح أكرم صلاح الدين محمود مدير الكلية العسكرية التكنولوجية، أشار خلالها إلى أهمية الاستفادة من تبادل الخبرات المشتركة بين البلدين، خصوصا في مجال التعليم التكنولوجي والذي يعتبر خطوة من خطوات توطين التكنولوجيا الحديثة.

وشاهد الوفد فيلما تسجيليا عن الكلية العسكرية التكنولوجية التي تعد واحدة من الصروح التعليمية بالقوات المسلحة التي تمتلك قدرات بشرية ووسائل تدريب وأجهزة علمية متطورة بمختلف التخصصات، كما تفقد الوفد عددا من المعامل الدراسية.

وفي ختام الزيارة أشاد الوفد بما شاهده داخل الكلية العسكرية التكنولوجية وما تمتلكه من قدرات وإمكانيات تكنولوجية فائقة التطور تضاهى أحدث المنظومات بالمؤسسات التعليمية الكبرى.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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