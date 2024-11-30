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الرياضة - 07:49 - السيدة انتصار السيسي تهنئ هنا جودة على برونزية تنس الطاولة: إنجاز تاريخي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:49 - السيدة انتصار السيسي تهنئ هنا جودة على برونزية تنس الطاولة: إنجاز تاريخي - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:49 - السيدة انتصار السيسي تهنئ هنا جودة على برونزية تنس الطاولة: إنجاز تاريخي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 07:49 مساءً - هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، هنا جودة أول لاعبة مصرية وعربية وأفريقية تحصد ميدالية في بطولة العالم لتنس الطاولة تحت 19 سنة.

وكتبت السيدة انتصار السيسي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم السبت: "سعيدة بالبطلة هنا جودة على هذا الإنجاز التاريخي كأول لاعبة مصرية وعربية وأفريقية تحصد ميدالية في بطولة العالم لتنس الطاولة تحت 19 سنة، أتمنى لكِ مزيدًا من التميز والنجاح".

وحصدت نجمة المنتخب المصري لتنس الطاولة هنا جودة الميدالية البرونزية ببطولة العالم لتنس الطاولة للناشئات تحت 19 عاماً، في السويد.

وتأهلت هنا جودة إلى دور نصف النهائي بالبطولة في إنجاز تاريخي للاعبة المصرية الواعدة في تنس الطاولة، وخسرت صاحبة الـ 16 عام، مواجهة نصف النهائي أمام اللاعبة الألمانية أنيت كوفمان، بنتيجة أربعة أشواط مقابل شوط، لتكتفي بالميدالية البرونزية في بطولة العالم

وبهذا الإنجاز التاريخي تصبح هنا جودة أول لاعبة مصرية وعر بية وأفريقية تتوج ببرونزية بطولة العالم للناشئين لتنس الطاولة.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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