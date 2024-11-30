وسام أبو علي يواصل برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 07:39 مساءً - الأهلي، يواصل وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من الإصابة التي لحقت به في وجه القدم خلال تواجده رفقة المنتخب الفلسطيني.

ويخضع وسام أبو علي لفحوصات طبية جديدة عقب مباراة البنك الأهلي من أجل التأكد من تعافيه وتجهيزه لرحلة قطر لمواجهة نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال أمام الفائز من بطل الأمريكتين يوم ١٤ ديسمبر القادم.

كما كشف مصدر داخل الأهلي ملامح تشكيل الفريق المتوقع في مباراة البنك الأهلي غدا في الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة البنك الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق

الوسط: أفشة ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا

الهجوم: رضا سليم وحسين الشحات وكهربا

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي محمود كهربا لاعب الفريق لقيادة الهجوم في مباراة البنك الأهلي غدا الأحد في ظل غياب الثنائي وسام أبو علي للإصابة وطاهر محمد طاهر للإيقاف.

ويعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم قائمة الفريق لمباراة البنك الأهلي المقرر لها غدا الأحد في غياب طاهر محمد طاهر للإيقاف بسبب تراكم البطاقات وايضا إمام عاشور تنفيذا لعقوبة الإيقاف لمدة أسبوع بعد اعتراضه علي قرار عدم المشاركة في مباراة ستاد أبيدجان.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة مهمة أمام نظيره البنك الأهلي في الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري.

وكان الأهلي فاز الثلاثاء الماضي على ستاد أبيدجان الإيفواري بنتيجة 4-2 على استاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والبنك بالدوري الممتاز

وتقام مباراة الأهلي والبنك الاهلي غدا الأحد الموافق الأول من ديسمبر المقبل في الخامسة مساء، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبنك بالدوري الممتاز

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي والبنك عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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